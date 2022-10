Terremoto in provincia di Cosenza, la scossa sentita anche a Messina e Reggio - Tempostretto

Intorno alle 22.43 con 5.1 della scala Richter

Un terremoto 5.1 della scala Richter, in provincia di Cosenza e registrato alle 22.43, è stato avvertito anche a Messina e Reggio Calabria. L’epicentro in provincia di Cosenza nord, al confine con la Basilicata, al largo dei Comuni di Praia a Mare e Scalea, profondità 286 km. Sui social, in particolare Facebook, diverse persone hanno scritto di averlo sentito e sul sito dell’Ingv, Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, si trovano i dati relativi alla scossa.

Aggiornamenti in corso.