San Filippo, si fa il punto della situazione sulle criticità del comune

Si è fatto il punto della situazione sulle criticità presenti nel comune di San Filippo del Mela. Lo scorso venerdì l’incontro, nel corso del quale i rappresentanti del Meetup della Valle del Mela e i cittadini hanno incontrato l’amministrazione Pino. Tanti i temi trattati, dalla viabilità all’acquedotto per poi passare alle scuole.

“E’ doveroso sottolineare –raccontano i portavoce del Meetup- che il dibattito è stato di confronto e non di scontro, nonché la grande disponibilità del sindaco Gianni Pino e del presidente del consiglio Valentino Colosi, che hanno ascoltato con grande interesse sia le problematiche da noi esposte che quelle emerse dagli interventi dei cittadini. Gran parte della discussione –hanno aggiunto- è stata incentrata sulle ormai annose criticità della Cucugliata, la strada che collega Archi a Cattafi, per la quale è stato richiesto l'incontro”.

Tra le principali problematiche evidenziate sul tratto di strada preso in esame, la mancanza di una segnaletica adeguata, il manto stradale irregolare, l’assenza di illuminazione e di guard rail. La Cucugliata risulta soggetta ad un esplosione dei tombini della rete fognaria, con conseguente riversamento dei liquami. Rassicurazioni al riguardo dall’amministrazione, che durante l’incontro ha spiegato di aver già avviato uno studio di fattibilità per il potenziamento della rete.

“A detta del sindaco –raccontano ancora i portavoce del Meetup- per il rifacimento della rete fognaria in questione saranno impiegati i 500.000 euro già stanziati dall'amministrazione precedente, una parte dei contributi di compensazione di Terna inoltre saranno impiegati per i lavori di separazione delle acque bianche dalle acque nere. Siamo fiduciosi –hanno concluso- ma nell’attesa che alle parole seguano i fatti continueremo a vigilare sul territorio”.

