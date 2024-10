Testa a testa Hyerace-Russo, il giorno del verdetto per il Pd messinese

Oggi si chiudono le urne dem per la guida della segreteria provinciale

MESSINA – Chi sarà il nuovo segretario provinciale del Partito democatico? La sorpresa è che si tratta di un testa a testa, con in vantaggio Armando Hyerace una cinquantina di voti rispetto al consigliere comunale Alessandro Russo. Chi pensava a una vittoria sicura del primo, in alleanza con l’ex Articolo Uno Domenico Siracusano, si è dovuto ricredere. La sfida è combattuta e oggi pomeriggio si chiuderanno le urne Dem. Mancano solo due congressi e deve votare il Circolo 6 del Pd in città.

La prossima settimana nascerà la nuova assemblea provinciale che rifletterà gli equilibri della competizione. Di certo, ora comincia il difficile: ricostruire dalle fondamenta e radicare un partito che a Messina non c’è, a partire dall’assenza di una sede. E che manca di un raccordo significativo con le tante realtà della città metropolitana.

Chiusa la stagione delle polemiche, ad esempio sul sostegno a Russo da parte del deputato regionale Calogero Leanza, Hyerace e lo sfidante dovranno dialogare e riportare il Pd nella realtà messinese. Dentro il cuore dei problemi cittadini e provinciali. Un apporto di rilievo verrà pure da Domenico Siracusano, presidente dell’assemblea in caso di vittoria di Hyerace e a capo di un’area più orientata a sinistra. La parola d’ordine, intanto, è ripartire. Meno politichese e più attenzione alla vita concreta delle persone.

