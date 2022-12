Testa coda per il Volley Letojanni contro Vibo Valentia - Tempostretto

La formazione letojannese, capolista del girone I, ospiterà i vibonesi che in campionato hanno sempre perso

LETOJANNI – Per la nona giornata del campionato nazionale di Serie B maschile, girone I, la capolista Datterino Volley Letojanni torna tra le mura amiche per affrontare la Tonno Callipo Vibo Valentia. Un classico testa-coda visto che i letojannesi su sei partite sin qui disputate hanno ottenuto altrettante vittorie mentre il Vibo su sei gare giocate ha subito altrettante sconfitte.

La squadra vibonese è composta da elementi dell’Under 17 e Under 19 che fanno da bacino alla prima squadra che quest’anno è stata retrocessa dalla Superlega alla Serie A2 dove occupa attualmente il primo posto con la voglia di ritornare nella massima Serie. Una partita che non deve trarre in inganno visto e considerato che i ragazzi calabresi in ogni gara di campionato, pur perdendo, hanno sempre dato il massimo e tanto filo da torcere agli avversari. In ordine di tempo l’ultima sconfitta per loro è stata registrata la scorsa settimana contro il Palermo per 3 a 0.

Una partita da non sottovalutare e da approcciare nel modo giusto; gli avversari infatti non hanno nulla da perdere e scenderanno in campo liberi e sgombri da qualsiasi preconcetto dal punto di vista mentale volendo fare bella figura al cospetto della prima della classe. Dal canto suo la squadra letojannese durante la settimana si è allenata abbastanza bene e nella seduta di rifinitura, in programma questa sera, con ogni probabilità dopo l’analisi video, mister Rigano scioglierà le riserve sul sestetto da schierare in campo nella partita di domani. Certamente, ci sarà qualche rotazione nella formazione con la possibilità di dare più spazio e visibilità agli elementi della rosa che hanno lavorato bene dimostrando di avere le caratteristiche giuste, ferma restando l’ambizione di continuare a mantenere l’imbattibilità.

Fischio di inizio alle ore 18 nella palestra comunale “Letterio Barca”. Arbitreranno Danny Buccheri e Rosa Privitera. La partita potrà essere seguita in diretta sulla pagina facebook Datterino Volley Letojanni. Prima dell’inizio della partita ci sarà una piccola parentesi di solidarietà. La società letojannese infatti ha aderito all’invito della Parrocchia San Giuseppe e donerà alcuni giocattoli che saranno consegnati la notte di Natale ai bambini ricoverati al Reparto di Pediatria del Policlinico di Messina.

