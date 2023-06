Tezenis Summer Festival a Messina, una città che canta e balla a piazza Duomo FOTO - Tempostretto

Sotto il palco in più di novemila nel segno delle canzoni e di Radio 105

foto di Matteo Arrigo

MESSINA – Grandissima partecipazione a Piazza Duomo per il Tezenis Summer Festival 2023 con tappa a Messina nel segno di Radio 105. Canzoni e svago per una sera diversa con forte partecipazione giovanile e più di novemila consentiti come capienza.

Gli artisti: Alvaro de Luna, Ana Mena, Annalisa, Ava, Anna & Capo Plaza, Benji + Finley, Berna, Biondo & Astol, Colapesce Dimartino, Elettra Lamborghini, Emma, Federica, Il Pagante, Il Tre, Irama, Leo Gassman, Lorenzo Fragola & Mameli, Mr. Rain, Myss Keta, Piccolo G, Rkomi, Rocco Hunt, Rosa Chemical, Rose Villain, Silent Bob & Sick Budd, Wax.

