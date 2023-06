Tezenis Summer Festival, l'ordinanza del sindaco per garantire la sicurezza del pubblico - Tempostretto

Tra i provvedimenti, lo stop alla vendita di alcolici dalle 19 di venerdì 16 giugno

MESSINA – Mentre è in fase di montaggio il palco in piazza Duomo che venerdì 16 giugno ospiterà il Tezenis Summer Festival, l’appuntamento promosso dall’Amministrazione in collaborazione con Radio 105, il sindaco Federico Basile ha firmato un’ordinanza per garantire l’incolumità del pubblico. Ieri invece erano stati diffusi i provvedimenti in tema di viabilità. La nuova ordinanza vieta la vendita e/o somministrazione, ovvero la cessione a terzi a qualsiasi titolo, di bevande alcoliche superiori al 5% e di vendita e/o somministrazione di bevande o di qualsiasi altro prodotto in lattine e/o contenitori di vetro – di cui viene comunque vietato l’utilizzo anche se di provenienza personale, e l’uso di spray al peperoncino, all’interno del perimetro di piazza Duomo e nelle aree limitrofe. Il divieto scatta dalle 19 di venerdì 16 alle 01.00 di sabato 17.

Inoltre, l’interdizione alla vendita di bevande in lattina e bottiglie in vetro e di bevande alcoliche è valevole anche per i titolari di attività di distributori automatici di bevande h24, che insistono nelle aree limitrofe di piazza Duomo, i quali sono tenuti a disattivarne la distribuzione, sempre dalle 19 di venerdì 16 alle 01.00 di sabato 17.

Stop a venditori ambulanti e arredi su suolo pubblico

L’ordinanza dispone altresì, il divieto di posizionamento per i venditori ambulanti, e l’obbligo dalle 7 alla mezzanotte di giovedì 15, di provvedere a rimuovere tutte le installazioni amovibili quali, sedie, tavoli, ombrelloni, dehors e pedane – compresi gli elementi di arredo urbano – fioriere e perimetrazioni – di qualsiasi natura e consistenza collocate sul suolo pubblico e di pertinenza degli esercizi di vicinato e dei locali con licenza di somministrazione di cibi e di bevande; e comunque tutto quanto possa ostacolare il regolare deflusso del pubblico partecipante all’evento.

Infine, il provvedimento sindacale autorizza, entro e non oltre le ore 02.00, della giornata di sabato 17, l’utilizzo di strumenti a diffusione acustica e fonica per consentire lo svolgimento dell’appuntamento di musica dal vivo, ad ingresso gratuito. Ricordiamo che il 16 giugno in piazza Duomo si esibiranno: Alvaro de Luna, Ana Mena, Annalisa, Ava, Anna & Capo Plaza, Benji + Finley, Berna, Biondo & Astol, Colapesce Dimartino, Elettra Lamborghini, Emma, Federica, Il Pagante, Il Tre, Irama, Leo Gassman, Lorenzo Fragola & Mameli, Mr. Rain, Myss Keta, Piccolo G, Rkomi, Rocco Hunt, Rosa Chemical, Rose Villain, Silent Bob & Sick Budd, e Wax.

