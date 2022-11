The Combat Show. Risultati da incorniciare per l'"Hoshikawa Ryu Kenpo Karate" - Tempostretto

Nel fine settimana appena trascorso al PalaRussello si è svolta la manifestazione “The Combat Show”, riservata agli sport da combattimento.

Risultati da incorniciare quelli ottenuti dagli atleti del maestro Giuseppe Parisi del team “Hoshikawa Ryu Kenpo Karate”. Impegnati nella specialità Demo Kick, i giovani Chiara Sturiale, Montesano Elisa, e Sturiale Federico, hanno tutti ottenuto il gradino più alto del podio, dimostrando spettacolarità nelle tecniche.

Adesso per loro preparazione in vista del nuovo impegno agonistico, questa volta internazionale. In Portogallo prenderanno parte al 19esimo World IFK Kempo Championship, di cui il maestro Parisi è rappresentate della Federazione (IFK) in Italia.