Tindari Rally, a settembre la gara della Cst Sport valida per il campionato siciliano

Il 20 e 21 settembre la decima edizione. Novità e new entry la storica prova speciale di Tripi, poi Patti e Olivieri

Il Tindari Rally è pronto ad andare in scena il 20 e 21 settembre con grandi novità, mantenendo tutti gli elementi che ne hanno determinato il successo nelle prime 9 esaltanti edizioni, con prove speciali e percorsi sui quali si sono scritte pagine luminose della storia dei rally internazionali. La competizione organizzata da CST Sport è 5° round di Coppa Rally di Zona, la serie propedeutica ACI Sport, ed è anche valido per il Trofeo Rally di Zona Storiche e per Campionato Siciliano Rally, la partecipata serie regionale promossa dalla Delegazione ACI Sport Sicilia.

Prima novità e new entry, la storica prova speciale di Tripi, recentemente rinominato Tripi Abakainon e fortemente voluta dal Sindaco Michele Lemmo. Conferme importanti da parte delle Amministrazioni di Falcone guidata dal sindaco Ing. Carmelo Paratore e tutto lo staff della Giunta che è già a lavoro dalla fine della passata edizione, la quale si è rivelata per il territorio un assoluto successo. Falcone ospiterà shakedown e parco assistenza sul panoramico lungomare.

Sabato 20 settembre, apertura con cerimonia di presentazione degli equipaggi sul Lungomare di Patti Marina dove il Sindaco Gianluca Bonsignore è una conferma al fianco dell’evento sportivo. Dopo lo start, l’intramontabile prova speciale “Gioiosa Marea” da ripetersi, crono d’apertura fortemente voluto dall’Amministrazione guidata dalla dott.ssa Giusy La Galia. Gioiosa Marea si animerà con il riordino sul panoramico lungomare Canapè tra i due passaggi della prova, da dove si potrà godere del suggestivo tramonto. Riordino notturno ad Oliveri, sul Lungomare, ospiti del noto e caratteristico centro balneare, con la sosta notturna realizzata su invito del Sindaco Francesco Iarrera, dopo la proficua esperienza del 2024.

Da Oliveri, via per la seconda giornata, domenica 21 settembre, che vedrà ripetersi la spettacolare prova speciale “Santa Maria – Polverello”. Un crono realizzato per precisa volontà dei Primi Cittadini di San Piero Patti, cittadina centro dei Nebrodi, Cinzia Marchello e di Montalbano Elicona, già Borgo più bello d’Italia, Antonino Todaro. Sempre domenica il ritorno della “Tripi Abakainon” che esalterà i partecipanti rivivendo dei luoghi dal fascino esclusivo e ad alta passione rallistica. Novità assoluta per il Tindari Rally, la prova speciale intitolata al comune da poco ribattezzato per il ritrovamento dei resti dell’antica città di Abaceno (Abakainon) dalle antichissime origini ed ellenizzata nel 1000 A.C.. Traguardo finale e premiazioni sul lungomare Capitano Zuccarello di Patti Marina, il frequentato ed animato salotto della cittadina in riva al Tirreno.

Tindari Rally è occasione per scoprire un territorio dalla varia e poliedrica bellezza, fatta di natura, mare, montagna, storia, arte, tradizione ed una impareggiabile eno gastronomia tipica. La complessa e precisa macchina organizzativa di CST Sport lavora da diverso tempo per ottimizzare tutti gli aspetti di un evento sinonimo di spettacolo sportivo dall’assoluto livello, denso agonismo e scoperta di un territorio scrigno di bellezze uniche.