Tindari: Stelle d’Argento e applausi per la quinta edizione del Festival del Cinema Italiano

Cala il sipario sulla kermesse, ricca di nomi e premi alla carriera

TINDARI – Si è conclusa ieri sera con un gran galà al Teatro Greco di Tindari la quinta edizione del Festival del Cinema Italiano di Patti, un’edizione da incorniciare che ha visto protagonisti del grande e piccolo schermo, premi alla carriera e film di grande valore. Con la direzione artistica del critico cinematografico Carlo Gentile (Sncci) e la presidenza di Franco Arcoraci, il festival ha confermato la sua vocazione di valorizzare il cinema italiano e le sue eccellenze, regalando al pubblico cinque giorni di proiezioni, incontri e grandi eventi.

Un parterre di stelle sul palco del Teatro Greco

La serata di premiazione, condotta con brio da Roberta Ammendola e Pino Ammendola, ha visto sfilare sul palco del Teatro Greco un vero e proprio parterre di stelle. Madrina d’eccezione, la splendida Ornella Muti, premiata per la sua straordinaria carriera con un’ovazione da parte del pubblico. Tra gli altri ospiti, hanno impreziosito la serata la presenza degli attori Pietro Genuardi, Gianfranco Gallo, Antonio De Matteo, Fabio Fulco, la doppiatrice Chiara Colizzi (voce ufficiale della serata) e il compositore Umberto Scipione. Momenti di grande commozione per i premi alla carriera conferiti a Katia Ricciarelli e allo stuntman Massimo Vanni. Un ricordo speciale è stato dedicato al compianto direttore della fotografia Blasco Giurato, con un premio ritirato dall’attore Fabio Fulco.

Premi ai migliori film e cortometraggi

La giuria, composta da un panel di esperti del settore cinematografico, ha decretato i vincitori delle diverse categorie. Tra i lungometraggi, “The Penitent” di Luca Barbareschi ha conquistato la Stella d’Argento come miglior film, mentre il Gran Premio Speciale della Giuria è andato a “Zamora” di Neri Marcorè. “Il racconto di Ester” di Simone Barletta si è aggiudicato il premio come miglior cortometraggio, mentre “Bambù” di Flavio Papa è stato premiato come migliore “opera mobile”.

Riconoscimenti anche per la sceneggiatura, la regia, gli attori e il giornalismo

Cristiano Bortone ha portato a casa sia il premio per la migliore sceneggiatura per “Il mio posto è qui”, che la Stella d’Argento come miglior regista. Elio Germano e Virginia Raffaele sono stati proclamati rispettivamente miglior attore per “Confidenze” di Daniele Luchetti e miglior attrice per “Mondo a parte” di Riccardo Milani. Beatrice Luzzi e Antonio De Matteo hanno ricevuto il premio come “Personaggio dell’anno”, mentre un premio speciale è stato conferito alla TgR per il suo ruolo fondamentale nell’informazione regionale.

La quinta edizione del Festival del Cinema Italiano di Patti ha riscosso un grande successo di pubblico e critica, riaffermandosi come un importante appuntamento culturale in Sicilia. La serata di premiazione sarà trasmessa in seconda serata su RaiDue venerdì 19 luglio. Un’occasione per rivivere i momenti salienti di un’edizione davvero speciale. Oltre ai premi e ai riconoscimenti ufficiali, il festival ha offerto anche un’importante opportunità di visibilità ai giovani talenti del cinema italiano. La sezione “Filmfreeway”, dedicata alle opere di autori emergenti, ha permesso di scoprire nuove voci e nuove storie che meritano di essere raccontate. Il Festival del Cinema Italiano di Patti si conferma un punto di riferimento per la promozione del cinema italiano e delle sue eccellenze. Un evento che, oltre a valorizzare il grande schermo, contribuisce a far conoscere le bellezze del territorio siciliano, attrattiva turistica di grande fascino. Il successo di questa quinta edizione è un incoraggiamento a guardare al futuro con fiducia e a progettare un festival sempre più ricco e coinvolgente, capace di dare ancora più risalto al cinema italiano e alle sue immense potenzialità.