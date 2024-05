Tirocini di inclusione sociale, ecco la graduatoria

116 posti disponibili. All'interno il link per vedere la graduatoria

È uscita la graduatoria per 116 posti di tirocinio di inclusione sociale e lavorativa per i beneficiari Adi (assegno di inclusione) e ai cittadini in possesso di Isee non superiore a 9.360 euro in carico al servizio sociale professionale del comune di Messina (Aod 3 del Distretto Sociosanitario D26).

La graduatoria è visualizzabile a questo link.

L’elenco degli ammessi al colloquio motivazionale è provvisorio e pubblicato all’Albo Pretorio per 15 giorni.

Disponibile anche l’elenco dei non ammessi in quanto non beneficiari di assegno di inclusione e non in carico al Servizi Sociale Professionale.

Gli eventuali interessati possono presentare richiesta di riesame, alla casella di posta elettronica certificata protocollo@pec.comune.messina.it riportando chiaramente nell’oggetto la seguente dicitura: “Riesame istanza voucher tirocini inclusione sociale Avviso PAL 2021”, allegando alla richiesta di riesame copia del codice identificativo del numero di domanda Adi e/o copia del progetto personalizzato relativo alla presa in carico sociale.