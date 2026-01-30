Tirocini di inclusione sociale: pubblicato l’avviso per l’erogazione di voucher

Domande dal 13 al 28 febbraio

Il Comune di Messina ha pubblicato l’Avviso pubblico per l’erogazione di voucher finalizzati all’attivazione di tirocini di inclusione sociale, nell’ambito del Piano di Attuazione Locale QSF 2023 – Fondo Povertà, Quota Servizi. L’intervento è rivolto a 80 beneficiari, percettori di Assegno di Inclusione (ADI) o cittadini con ISEE non superiore a 10.140 euro, presi in carico dal Servizio Sociale Professionale.

“Con questo avviso – dichiara il sindaco di Messina, Federico Basile – l’Amministrazione comunale prosegue con determinazione il percorso di contrasto alla povertà e di promozione dell’inclusione sociale, attraverso strumenti che non si limitano al sostegno economico, ma favoriscono la partecipazione attiva e la valorizzazione delle persone. I tirocini di inclusione sociale rappresentano un’opportunità concreta per accompagnare i cittadini più fragili verso percorsi di autonomia e reinserimento sociale”.

Sulla stessa linea l’assessora alle Politiche Sociali, Alessandra Calafiore: “i tirocini di inclusione sociale sono prima di tutto un’opportunità per le persone, uno spazio in cui ritrovare fiducia, competenze e un ruolo attivo nella comunità, oltre che una misura strategica delle politiche di welfare locale, in grado di coniugare il sostegno al reddito con percorsi personalizzati di accompagnamento, tutoraggio e orientamento. Dal 2020 ad oggi, questo impegno si è tradotto in circa 500 tirocini attivati, grazie alle risorse del PON Inclusione e del Fondo Povertà-Quota Servizi, rafforzando non solo la rete dei servizi, ma anche le storie di autonomia e ripartenza di tante persone e famiglie del territorio. Con il Piano di Attuazione Locale QSF 2023 – conclude l’assessora – non mettiamo a disposizione soltanto 80 nuove opportunità, ma apriamo altrettanti percorsi di crescita personale e sociale, confermando l’attenzione dell’Amministrazione verso le famiglie e i cittadini in condizioni di fragilità e promuovendo un modello di inclusione che parte dalla dignità delle persone, cammina attraverso l’accompagnamento e costruisce responsabilità e futuro”.

Le domande di partecipazione potranno essere presentate dalle ore 00:00 del 13 febbraio 2026 alle ore 23:59 del 28 febbraio 2026, esclusivamente tramite lo sportello telematico del Comune di Messina, accessibile mediante SPID, CIE o CNS, a questo link.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al Front Office – Piano Terra, Palazzo Satellite,

Dipartimento Servizi alla Persona – Servizio Politiche Sociali,

referente del progetto d.ssa Stefania Cernuto.