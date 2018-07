Barcellona, tra scarichi e discariche. FOTO

"Continua ad esserci una puzza terribile in via Medici - inizia così la dichiarazione di denuncia del consigliere comunale Francesco Perdichizzi (FdI) vice-presidente del consiglio a Barcellona - E c'è anche una perdita di acqua sul marciapiede, presumibilmente vi è un problema relativo alla rete fognaria, ormai è da qualche mese che la situazione è così ma con il caldo è peggiorata. Per la troppa puzza i residenti non riescono ad aprire le finestre."

Il consigliere rilancia: "io stesso ho segnato il problema all'Urp, ancora oggi i residenti mi dicono che non si è visto nessuno, nemmeno per andare a vedere il problema e questo è quantomeno vergognoso."

Sul problema discariche abusive, tematica affrontata nella recente conferenza stampa del Sindaco Materia, il quale si è impegnato con la ditta Dusty a far rientrare l'emergenza "cumuli", Perdichizzi, allegando le foto alla sua dichiarazione, sottolinea che questo approccio non fa bene al decoro, pesantemente minacciato per via della mancata "pulizia delle strade, invase dalle erbacce che in periferia hanno raggiunto altezze importanti facendo sparire del tutto i marciapiedi ma anche alcune piazze pubbliche che ormai non esistono più. Uno dei casi più gravi è quello della piazza di Petraro. Sul decoro urbano, oltre le discariche, siamo all'anno zero."

Intanto nella conferenza stampa di qualche giorno fa il Sindaco aveva promesso "informazioni più facili da raggiungere sul sito del Comune che stiamo provvedendo ad aggiornare". Provvedimenti che, sullo stesso sito del Comune, non hanno ancora prodotto nulla. Resta pertanto difficile per l'utente medio, reperire i numeri utili per le segnalazioni al Comune sui disservizi annessi al decoro urbano e i rifiuti.