Barcellona, l'Assessore Pino annuncia i lavori nel sottopasso ferroviario

Se ne parla da tempo, si tratta di una delle zone più pericolose e in avanzato stato di degrado di Barcellona, a pochi passi dalle abitazioni e dal mare. Dopo circa 10 anni, sono iniziati i lavori di bonifica del sottopasso ferroviario, sito in prossimità dell'Agenzia delle Entrate, per rimuovere amianto e deiezioni ovine.

Lo annuncia su Facebook l'Assessore Angelo Paride Pino che con soddisfazioen ammette: "si va a disinnescare un'autentica bomba ecologica." L'intervento - aggiunge Pino - consentirà di ripristinare i collegamenti tra il viale degli Aranci e la zona di Sant'Antonino, migliorando, sensibilmente, la viabilità della zona.

"Ho seguito personalmente tutto l'iter burocratico che ha permesso l'intervento in atto e voglio ringraziare, per la fattiva collaborazione, la Guardia di Finanza di Barcellona, la RFI e la magistratura. Comunico, anche, che dopo la bonifica, la RFI provvederà alle opere di urbanizzazione dell'area in questione, come da accordi stipulati in atto di convenzione. Esprimo soddisfazione per tutto ciò, quando si lavora con costanza ed onestà, nell'interesse della collettività, i risultati arrivano."