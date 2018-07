Barcellona, il consigliere Cutugno abbandona il Pd cittadino

"La vicenda dell'Ospedale di Barcellona e la decisione dell'attuale governo regionale di garantire l'esistenza dello stesso, in riscontro alle richieste del comprensorio nonché in accoglimento dell' impugnativa proposta dall'Università di Messina al precedente decreto Gucciardi, se da un lato mi riempie di gioia, dall'altro mi rende ancora più convinto che la politica quando vuole sa mettere al centro gli interessi della gente" inizia così la lettera di Carmelo Cutugno, consigliere comunale del Pd a Barcellona, che esprime insofferenza per le scelte del precedente governo di sinistra.



"Tale situazione mi porta a prendere atto che il precedente governo regionale ed il mio partito, in cui ho creduto, hanno preso in giro me, i miei amici, ma soprattutto la mia Città" e in riferimento a all'approvazione della nuova rete ospedaliera regionale: "ciò che è stato fatto dall'attuale governo (Musumeci, ndr) poteva realizzarlo il precedente."



"Voglio ringraziare i componenti del gruppo consiliare a cui va la mia stima e gratitudine nonché gli amici del partito democratico di Barcellona per avermi aiutato e supportato nell'azione consiliare. A loro va il mio migliore augurio di buon lavoro. Dovranno, a mio avviso, cambiare un partito sempre più ininfluente, a volte irrilevante, il cui obiettivo sembra essere quello di uccidere i propri leader e di litigare su tutto. A tal proposito mi chiedo come può un partito ambire a risolvere i problemi della gente, quando da anni non è capace di risolvere i propri?"



"Ad aggravare tale quadro vi è il totale abbandono del territorio da parte dei dirigenti nazionali e regionali chiusi in una torre d'Avorio mentre fuori il mondo cambia alla velocità della luce. Continuerò pertanto a svolgere il mio mandato dai banchi dell'opposizione perseguendo un'azione consiliare finalizzata a tutelare gli interessi della mia Città."