Barcellona, il Pd ospita il prof. Pira per parlare di fake news e politica

Molti partecipanti al convegno organizzato dal Pd che vedeva tra gli ospiti il Prof. Francesco Pira, autore del saggio "Giornalismi" e sociologo dell'Università di Messina.

Il dibattito dal titolo "Campagne elettorali tra fake news e disinformazione - i diritti degli elettori, i doveri della politica" si è concentrato sulle sfide della comunicazione politica tra "post-verità" e strategie. Presenti nel tavolo dei relatori, il deputato messinese del Pd Franco de Domenico, i giornalisti Benedetto Orti Tullo e Giampaolo Scaglione, la segretaria cittadina del Pd Salvina Merlino che ha anche presentato e introdotto il prof. Pira.

Quest'ultimo ha relazionato, partendo da alcuni spunti forniti nei suoi saggi, sul tema della comunicazione politica e sulle nuove sfida che attendono il Pd e il centrosinistra. Attraverso l'uso di slide proiettato nell'auditorium dell'Oasi di Barcellona, il professore ha mostrato come le fake news, oltre l'attività di bonifica di fast checking, sia virale e pericolosa perché basata sul supporto della comunità di fan, come nel caso di Donald Trump in America.