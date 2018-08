Barcellona, Teatro Mandanici riparte con una intensa stagione culturale

Dopo le due passate stagioni, con la gestione in house e la direzione artistica di Sergio Maifredi, durante le quali, attori ed artisti famosi e di grande talento si sono avvicendati sul palco del teatro barcellonese, registrando una serie di successi, numerosi sold out e ottomila spettatori per stagione, il teatro Placido Mandanici è pronto a ripartire ed ospitare nuovamente artisti di fama nazionale. L'avvio ufficiale tarda ad arrivare per via del mancato traguardo al bilancio previsionale del Comune.

La contrattualizzazione del Direttore Artistico, individuato dalla commissione nominata in seguito all’avviso pubblicato dal 29 marzo al 18 aprile 2018, e la conseguente approvazione della nuova stagione avverrà nei prossimi mesi. Nel frattempo, sono state accolte di buon grado da parte dell’Amministrazione, le proposte della fondazione Teatro Lirico e delle società Agave e Tickettando per l’organizzazione di spettacoli e per la concessione del patrocinio gratuito da parte dell’Ente.

Appurato che gli artisti proposti hanno avuto un notevole successo di pubblico ed un alto indice di gradimento nel settore di appartenenza, si è ritenuto favorevole, per non far mancare a coloro che ormai sono abituati all’appuntamento con il teatro Placido Mandanici, compartecipare agli eventi con il patrocinio, senza che ciò comporti alcuna spesa per l’Ente, concedendo la struttura ai sensi del vigente regolamento comunale.

Questa la sequela degli spettacoli che a partire dal mese di ottobre, consentiranno ai cittadini di continuare a frequentare il teatro: il 13 ottobre sul palco del teatro Mandanici salirà Carmen Ferreri, potente voce, vincitrice della 17ma edizione di Amici, talent show della De Filippi, che con il suo “live” ha tenuto spettacoli in tutta Italia, sarà poi la volta, nei giorni 5 e 6 novembre, di Ficarra e Picone che approdano a Barcellona Pozzo di Gotto, con lo spettacolo “Le Rane” per la regia di Corsetti, in una nuova edizione, dopo lo straordinario successo dello scorso anno, rielaborata per i teatri, di un testo classico di Aristofane che consente di ridere anche oggi.

A dicembre, giorno 7, non mancherà, per gli appassionati della danza classica, l’appuntamento con il balletto di San Pietroburgo “La bella addormentata” , nei giorni 19 e 20 dicembre si esibirà Teresa Mannino nel suo show “Sento la terra girare”, ispirato sempre alla Sicilia, con cui, l’artista palermitana, dal gennaio 2018 ha calcato le scene dei migliori teatri italiani.