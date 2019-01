Il barcellonese La Spada portavoce regionale del movimento giovanile di FdI

Nominati i nuovi dirigenti nazionali e i portavoce del movimento giovanile di Fratelli d'Italia, Gioventù Nazionale. Il coordinatore nazionale Fabio Roscagno ha dato mandato in Sicilia al barcellonese Antonio La Spada - già coordinatore provinciale per Messina - come portavoce regionale. Lo affiancherà per la Sicilia Occidentale il favarese Antonio Piazza, anche lui giovanissimo.

I due coordinatori regionali andranno a costituire a loro volta i vari dipartimenti interni al movimento di Gioventù Nazionale. Soddisfazione per il barcellonese La Spada, da sempre militante attivo di Fratelli d'Italia:

"Sono molto orgoglioso di rivestire questo ruolo e voglio ringraziare per la fiducia il nostro capogruppo all'Ars e commissario provinciale, l'On. Antonio Catalfamo, l'Assessore regionale Sandro Pappalardo e il coordinatore regionale Manlio Messina. Tra gli obiettivi che mi sono prefissato come portavoce regionale del movimento giovanile quello di aggregare nelle scuole e nelle università giovani di destra che condividono i nostri stessi valori, tra le battaglie fondamentali: il diritto allo studio, le garanzie occupazionali e la meritocrazia."

Ha dichiarato in una nota il neo-coordinatore Antonio La Spada.