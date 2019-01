Milazzo, confermata misura a sostegno dei disabili gravi: domande entro il 24

Confermata la prosecuzione del sostegno per le famiglie che svolgono attività assistenziali nei confronti di anziani ultrasettantacinquenni, i quali potranno permanere o ritornare in famiglia. I soggetti in questione devono essere residenti nel Comune di Milazzo e presentare un livello di disabilità grave o di invalidità totale.

Il Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali, in applicazione del Decreto dell’Assessorato della Famiglia del 16 dicembre del 2014 n. 2753/S6., ha previsto un buono di servizio (voucher) che concorrerà alle spese sostenute dalla famiglia per una delle due condizioni indicate dall’Assessorato - la retribuzione di un assistente familiare iscritto all’Albo degli assistenti familiari/badanti o l’acquisto di prestazioni domiciliari presso organismi ed enti no profit iscritti all’albo regionale delle istituzioni socio.

La domanda dovrà essere presentata entro il 24 gennaio 2019 e redatta su specifico schema predisposto dall’Assessorato Regionale della Famiglia. Inoltre, dovrà essere accompagnata da una dichiarazione nella quale si attesta che il soggetto non accede ad altre fonti di finanziamento per il medesimo servizio nell’anno di riferimento.