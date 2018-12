Milazzo, il consiglio verso l'approvazione record del previsionale 2017

Sembrava impossibile eppure c'è stato l'impegno trasversale di tutti. Collegio dei revisori, prima commissione, consiglieri di maggioranza e di opposizione e ovviamente l'amministrazione.

Il voto "alla cieca" o quasi ha portato il consiglio comunale all'approvazione del previsionale triennale 2017-2019, lo strumento finanziario utile che mette in sicurezza il Municipio circa la possibilità di avviare, tramite la proroga, il percorso di stabilizzazione entro il 31 ottobre 2019. L'ultimo strumento utile è appunto il previsionale 2017, esistato dalla commissione e, in maniera celere, presentato anche dalla giunta. Considerando che si tratta di bilanci "passati" quindi del valore politico prossimo allo zero, lo sforzo di tutte le parti garantirà ai 162 precari comunali di avviarsi verso la stabilizzazione, cui la proroga regionale approvata in sede di variazione di bilancio, è solo un mero strumento, autorizzato poi dalla finanziaria nazionale qualche giorno fa.

Tutti d'accordo dunque, anche se si farà sicuramente seduta fino all'ultimo giorno dell'anno, Milazzo ha corretto i suoi ritardi ingiustificabili. Un pareggio insomma, in una vicenda, che aveva mostrato tutte le criticità degli equilibri politici locali. Con questi strumenti finanziari approvati si potranno quindi sbloccare diverse somme anche per altri servizi, come la messa in sicurezza del costone roccioso e lo sblocco dei fondi per i servizi sociali del distretto socio-sanitrario.