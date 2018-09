Milazzo, finita l'era delle isole ecologiche ma oggi ritardi nella raccolta

Isole ecologiche abusive e non, il Comune dichiara guerra. Dopo l'esperimento di questi mesi nel quartiere popoloso di San Papino, le isole ecologiche hanno mostrato tutti i loro limiti.

Lasciare la spazzatura in strada in un quartiere così grande, spesso per ore, era proibitivo. Inoltre per molti cittadini l'orario di conferimento dalle 6 del mattino alle 9 di mattina, era impossibile. Per tutti la spazzatura si butta "la sera". Ed ecco l'insorgere di discariche abusive, multe e fototrappole, una guerra durata quasi 6 mesi. L'Assessore Maisano però ce lo aveva ribadito su Tempostretto: entro una settimana le isole ecologiche saranno tolte anche a San Papino. Così è stato ma di settimane ce ne sono volute tre.

Questa mattina è la prima giornata di conferimento porta a porta anche per le vie che si affacciano da Enrico Cosenz e Risorgimento. E soprattutto la Piazza di San Papino non sarà più una discarica a cielo aperto. Questa mattina però in molti ravvisano il ritardo nella raccolta. Se all'epoca delle isole ecologiche la raccolta avveniva entro le 9:30 max 10 - spesso con qualche ritardo anche lì - oggi alle ore 11 in molti punti non si è ancora visto nessuno.

E' presumibile che il nuovo servizio di porta a porta esigerà un periodo di assestamento anche con gli orari e con i mezzi della ditta. La Loveral ha però dimostrato più volte, così come anche gli uffici comunali, una cattiva gestione del servizio, decisamente poco efficace e sostenibile.