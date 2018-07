Milazzo, un giornale "sociale" per la comunità alloggio il Delfino

Il giornale online nato tra le mura della Comunità Alloggio per Minori “Il Delfino” di Milazzo apre le porte ai disabili psichici. Adesso in redazione insieme ai ragazzi sottoposti a provvedimenti dell’autorità giudiziaria lavoreranno anche loro.

Il laboratorio di giornalismo avviato dalla “In Cammino”, cooperativa che aderisce all’Agci (Associazione Generale Cooperative Italiane) continua a crescere conquistando un successo dopo l’altro. E adesso anche questo nuovo gruppo di ragazzi, microfono e telecamera in mano, è pronto ad aggiungere al progetto altre emozioni, altre abilità, altre esperienze. E fin dalle prime battute. Per la loro prima volta, infatti, vanno online con un’intervista prestigiosa. Quella realizzata da Antonella Puleo ad Antonino Ciraolo, direttore del Dipartimento di Salute Mentale dell’Asp 5 di Messina. A lui che, da anni si occupa di questo delicatissimo settore, spetta il compito di inaugurare il loro ingresso nel mondo dell’informazione. E lo fa con parole che mettono subito in risalto il valore di questa idea innovativa avuta dalla cooperativa che apre la porte ad una nuova forma di comunicazione tra loro e i lettori e tra loro e minori. Forma di integrazione importantissima per il reinserimento sociale.

ComuniCare è un progetto editoriale che nasce con l’intento di far conoscere il mestiere del giornalista ai minori e mettere in pratica le nozioni acquisite rapportandosi con il territorio. Elemento indispensabile per il loro reinserimento sociale. Nel giro di pochi mesi questi ragazzi si sono trasformati in giornalisti e hanno creato un loro giornale con cinque diverse sezioni da gestire settimanalmente. Una testata dove vengono raccontate storie, fatti di cronaca e trattati argomenti scelti da quelli della cronaca locale che meritano di essere approfonditi sotto forma di inchieste. Ognuno dei ragazzi lavora con un incarico ben preciso, c’è chi si occupa della scrittura dei pezzi, chi delle foto, chi dei video. Chi delle rubriche. I ragazzi con difficoltà psichiche sono seguiti sempre dalla giornalista Rossana Franzone.