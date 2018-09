Milazzo, mancano sempre più punti di riferimento per eventi culturali e fiere

Il Paladiana un tempo era una struttura all'avanguardia, un centro fieristico molto importante e lo è stato per tutti gli anni 90'. Oggi a causa del degrado e dell'abbandono, la struttura presenta diverse criticità strutturali e la cosiddetta "sala a vetri" adiacente al Palazzo Municipale, versa in forte stato di degrado. Quella che un tempo era la struttura di riferimento per eventi culturali e convegni, oggi non è quasi più usata a causa del degrado che la rendono decisamente impresentabile.

Ma chi volesse promuovere un convegno o un evento culturale, quale struttura deve poter utilizzare? Tra le strutture comunali al chiuso solo in poche sopravvivono. Tra le "presentabili" sicuramente le due sale di Palazzo D'Amico, sede di prestigiose mostre ed eventi - anche cerimonie - tuttavia per motivi di sicurezza - e di spazio - la struttura non può ospitare numeri al di sopra di una certa portata massima.

L'altro riferimento è il Castello di Milazzo, col Monastero delle Benedettine, il quale risulta tuttavia paralizzato per i disservizi, come la mancanza di acqua, l'accessibilità per i disabili - praticamente nulla - e la lontananza dai servizi essenziali. In generale poi, il Castello, soprattutto in inverno, diventa poco accessibile proprio per la sua stessa caratteristica di fortezza inespugnabile.

Il Teatro Trifiletti necessita di un pesante intervento di ripristino sia per le poltrone che per l'areazione, di fatto quest'estate è rimasto praticamente chiuso. A parte i numerosi spazi verdi all'aperto e le strutture private, Milazzo manca nella sua offerta ricettiva, di strutture per fiere e convegni di una certa rilevanza che infatti vanno via via sparendo mentre comuni limitrofi più piccoli - ma che godono per esempio di auditorium e teatri - ospitano sempre più eventi importanti.

L'unico esperimento degno di nota - con la compartecipazione del mondo privato - è stato Villa Vaccarino che risulta comunque un riferimento outdoor. Eppure una struttura perfetta secondo molti - se ne è discusso anche in consiglio comunale di recente - per ospitare fiere e convegni, sarebbe i Mulini Lo Presti, di proprietà comunale e locati in pieno centro. Una struttura divenuta oggi simbolo dell'abbandono e del disinteresse della politica milazzese.