Milazzo, alla 'ngonia del Tono il mare ha eroso le basi della piazzetta

Una zona su cui si dovrebbe subito intervenire per una bonifica. Desta preoccupazione lo stato della piazza della 'Ngonia, di recente costruzione, per via dell'esposizione delle fondamenta, erose, scavate e portate alla luce dall'azione del mare e del vento.

Sopra quella zona sostano diverse vetture, in prossimità della vicina chiesetta ma quest'anno le potenti mareggiate hanno decisamente danneggiate il litorale soprattutto in quella rientranza, che costituisce una darsena naturale. Intanto numerosi detriti sono stati portati dal mare, plastica e canneti su tutto. Inoltre sono presenti rifiuti di ogni tipo lasciati lì dall'uomo. Una zona un tempo incontaminata che a causa della massiccia azione dell'uomo rischia di perdere tutto il suo fascino.

A preoccupare inoltre, un massiccio blocco di cemento che protegge un tombino, che per quasi la metà risulta sospeso nel "vuoto" sopra la sabbia.