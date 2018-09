Milazzo, oggi al via le Parolimparty: inclusività e sport si incontrano

Ripartono le Parolimparty oggi alle 19 a San Papino di Milazzo, tantissimi ospiti e manifestazioni promosse per la kermesse sul mondo delle disabilità.

L'attività dell’AISM, che gestisce ormai da anni uno dei pochi lidi per disabili in Italia, realizzato qualche tempo fa anche con il contributo e il supporto della Raffineria di Milazzo, si impreziosisce quest'anno con l’organizzazione, dal 7 al 9 settembre, dell'iniziativa chiamata Parolimparty. Tornei di otto diverse discipline sportive (nuoto in acque libere, beach bocce, sitting volley, tennis tavolo, calcio balilla, tiro con l'arco, basket 3vs3 in carrozzina, burraco) in cui si cimenteranno presso il Lido Open Sea di Milazzo persone con differenti disabilità e normodotati.

L'obiettivo dell’iniziativa, oltre ovviamente all’aspetto sportivo e ludico, è quello di dimostrare che si possono abbattere le barriere tra sport e disabilità.

Tanti i partner dell'evento. Accanto alla campagna di raccolta fondi fra tanti cittadini e il supporto della Fondazione Vodafone attraverso il bando "Oso-Ogni Sport Oltre", non è mancato anche questa volta il supporto della Raffineria di Milazzo: "E’ un progetto di sport che è veicolo di integrazione fantastico. – ha detto Luca Franceschini, Responsabile del Personale della Raffineria di Milazzo - Una splendida giornata di sport e di integrazione perché avremo persone con disabilità e normodotate insieme, e quindi si cercherà di rompere la barriera più importante che è quella culturale. Con AISM abbiamo un rapporto da anni ed è stato quindi naturale dare nostro contributo alla buona riuscita anche di questa manifestazione".

Testimonial e ospiti di eccezione della manifestazione i due campioni Nadia Bala e Francesco Bonanno, che durante le mattinate del sabato e della domenica racconteranno infatti la loro storia, sia prima che dopo la disabilità. Due storie molto importanti: Nadia Bala ormai è diventata la testimonial della nazionale di Sitting Volley in Italia e Francesco Bonanno, nove volte campione mondiale, ha praticamente fondato l'Associazione Calcio Balilla per disabili, prodigandosi affinché l'Associazione potesse nascere e si estendesse su tutto il territorio italiano.

Faranno da contorno agli eventi sportivi anche vari momenti di spettacolo e intrattenimento, con la proiezione del film "Tiro libero" nella formula "Cinema sotto le stelle", uno spettacolo del duo comico "I Soldi Spicci" e un concerto del gruppo rock "Finley". Saranno inoltre presenti alla manifestazione l'Onorevole Antonio Catalfamo e l'Assessore Comunale alle Politiche Sociali Giovanni Di Bella.