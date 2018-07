Milazzo, palazzetto dello Sport a Ponente: gravi criticità strutturali

Fanno discutere sui social le foto incredibili del Palazzetto dello Sport di Milazzo, a Ponente. Lo storico Palazzetto è rimasto attivo nonostante la costruzione del nuovo nei pressi dell'asse viario. Si continua a giocare nonostante un avanzato stato di degrado strutturale che preoccupa genitori e dirigenti sportivi.

"Ma come si può dare una struttura del genere, ma come si può? - scrive uno di questi operatori dello sport giovanile milazzese - Mi sembrava di essere in un posto dove da poco era finita la guerra, invece no eravamo a Milazzo una delle città più belle della Sicilia e forse più."

La struttura non necessita solo di una nuova pitturazione ma risultano esposte travi e mattoni. Dopo tanti anni di esposizione al mare, la struttura sia dentro che fuori presenta numerose criticità e sui social si sta discutendo da giorni. C'è chi si chiede se la struttura possa in effetti ospitare questo tipo di eventi senza rischi per l'incolumità dei più piccoli.