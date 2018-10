Milazzo: quel degrado "nascosto" sulla spiaggia del Circolo Tennis e Vela

Ci sono tanti angoli di Milazzo sottoposti a inquinamento e sporcizia. Spesso se la si prende con il Comune di Milazzo ma ci sono tanti altri luoghi magari meno frequentati, ma comunque in centro, che non si presentano nel migliore dei modi.

Il Circolo Tennis e Vela di Milazzo, riaperto di recente nelle sue attività private, gode di un affaccio sul mare su cui sono attraccate diverse imbarcazioni e altri mezzi ad uso del gruppo. L'area demaniale è contigua al Paladiana e ai locali del Molo Marullo adibiti alla Capitaneria di Porto, di recente in aperto contrasto col Comune proprio per quella porzione di costa.

Sembra però che non abbia pace quel pezzo di Milazzo, dal degrado dei locali del Paladiana alle difficoltà del Molo Marullo, sempre al centro del dibattito politico per il suo mancato utilizzo "turistico" e prettamente militare. Su quel tratto di spiaggia però vi sono diversi pezzi di plastica e polistirolo, la spiaggetta si presenta quindi in uno stato di avanzato degrado, e questa è la novità essendo la stessa non del tutto accessibile al pubblico ma solo ai "soci" del Circolo. Chi deve pulire l'area? Chi deve controllarla? Anche lì il rischio è che non si capisca bene, un po' come l'area del Tono, chi sia l'ente competente: il Comune, il demanio o il Circolo del Tennis e Vela.