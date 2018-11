Milazzo, raccolta fondi per il museo Siso: risultato raggiunto ma si va avanti

"Dopo solo pochi giorni, siamo giá arrivati a quota 10.000€!!! Un enorme grazie a tutti coloro che hanno contribuito!!!!" Commenta così su Facebook il biologo Carmelo Isgrò il traguardo raggiunto con ben 20 giorni d'anticipo sulla tabella di marcia della raccolta fondi online.

La novità è che si è quindi deciso di bissare l'obiettivo, come lui stesso riporta nel post:

"Quando abbiamo deciso di lanciare questa raccolta fondi, non avremmo mai immaginato che saremmo arrivati al target così presto!

All'inizio pensavamo in piccolo, alla solidarietá dei nostri concittadini. Adesso però abbiamo scoperto una incredibile sensibilità e l'interesse di persone da tutta Italia e persino dall'estero, e possiamo iniziare a pensare in grande!

Per questo motivo abbiamo deciso di proseguire con la raccolta, portando l'obiettivo a 20.000€, per acquistare un maggior numero di allestimenti didattico-scientifici da inserire e creare un museo di ancora più alta qualitá. Data la cifra raccolta, per garantire una più alta trasparenza, oltre a pubblicare sul sito www.sisoproject.com le donazioni ricevute e le spese sostenute per la realizzazione del progetto, abbiamo deciso di designare un consulente esterno che certifichi come vengono utilizzati i fondi."

Con una cifra del genere il Museo del Mare di Milazzo sarà finalmente realtà, la garanzia di questo ambizioso risultato è la passione che in questi mesi il Dottor Isgrò ha mostrato per il mare di Milazzo. Molti attestati di stima gli sono arrivati in queste ore. Questo è un successo della città, del suo mare e della sua storia, un fallimento per la politica e i suoi rappresentanti locali.