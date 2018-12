Milazzo e San Filippo cercano soluzione al caos viario sui centri commerciali

Si sa che la politica arriva sempre dopo e così è stato. Era facilmente ipotizzabile che le arterie stradali - le medesime da vent'anni - non avrebbero retto all'ennesimo stress "commerciale". Sotto le feste poi, tutto è amplificato per la corsa ai regali e così il terzo centro commerciale in un'area neanche tanto vasta, ha fatto implodere la viabilità.

Questo pomeriggio alle 16 nuova riunione urgente del Consiglio comunale di Milazzo per affrontare la questione del caos viario in prossimità dei Centri Commerciali. La richiesta è stata avanzata da un gruppo di consiglieri (primo firmatario Pippo Midili) che sollecitano azioni correttive per porre fine a quella che può definirsi una vera e propria emergenza.

Ieri sera nel corso della seduta ordinaria il sindaco Formica ha riferito all’Aula di aver incontrato il collega di San Filippo del Mela per concordare delle iniziative da assumere per cercare di diminuire i disagi che si sono registrati nell’ultima settimana.

I due amministratori hanno concordato di interdire al traffico veicolare, dalle ore 14 di sabato 22 dicembre alle 21 di domenica 23, la via Firenze limitando l’accesso solo ai mezzi di soccorso e ai residenti. Inoltre saranno disposti dei controlli della polizia municipale lungo l’asse viario di Milazzo e sarà sensibilizzata la proprietà del nuovo centro commerciale affinché valuti l’inversione dei varchi di ingresso, vietando l’accesso al parcheggio in assenza di posti liberi.

Il sindaco Pino invece disporrà controlli da parte dei vigili urbani sia lungo la Statale 113, sia a Corriolo per evitare la sosta selvaggia delle auto.