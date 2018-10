Milazzo, seconda settimana per la Super Eco ma i problemi "rifiuti" persistono

Si parte con la seconda settimana di raccolta rifiuti della ditta Super Eco di Cassino. Il servizio durante la prima settimana ha subito rallentamenti se non anche slittamenti in molte zone del centro. Doveva servire come rodaggio la prima settimana ma in realtà anche la seconda non è partita benissimo.

Ieri il primo incontro al Comune con i vertici della ditta per fare il punto della situazione poi dovrebbero scattare le penali come già ci aveva accennato l'Assessore Maisano. Non c'è stato quel ritorno alla "normalità" auspicato dai tecnici del Comune e le quote di differenziata non sembra siano cresciute sopra quota 30 per cento, che è la quota minima per non incorrere nelle sanzioni della Regione.

Il servizio da un lato non migliora in efficienza mentre dall'altro l'inciviltà di una parte di cittadinanza continua a far lievitare i costi del servizio pubblico, costretto a impantanarsi nella raccolta eccezionale delle discariche abusive sorte in ogni dove in questi mesi.

Il servizio quindi è vincolato alla sua stessa efficienza altrimenti i costi non diminuiranno, nonostante la differenziazione, ma anzi aumenteranno.