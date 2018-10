Milazzo, si torna a parlare del Teatro Trifiletti, la proposta di Santi Saraò

Il consigliere Santi Saraò ha presentato una proposta per regolamentare l’attività del Trifiletti. In un documento contenente venti articoli, Saraò evidenzia l’importanza della struttura culturale e sottolinea la necessità al fine di migliorarne la fruizione e poter così varare con la collaborazione dei privati quelle iniziative che sono fondamentali per lo sviluppo dell’arte, del teatro, della musica e dell’intrattenimento in genere.

La proposta del consigliere dovrà essere portata al vaglio della terza commissione consiliare per la pronuncia di competenza e poi, dopo i pareri degli uffici comunali, potrà andare in Aula per il voto finale del Consiglio. Il Teatro di Milazzo è rimasto abbandonato a sè stesso nonostante la crescita esponenziale dei teatri di Pace del Mela e di Barcellona, diretti competitor. I problemi di cassa hanno impedito la manutenzione e la messa in sicurezza degli impianti di climatizzazione. Sono pochi gli spettacoli che hanno resistito a questa spending review forzata.