Milazzo, tutto pronto per il grande evento legato all'eroe Luigi Rizzo

Sarà l'evento del 2018 ma come ricordato dal Sindaco Giovanni Formica, con la cerimonia di consegna della bandiera alla Fregata Luigi Rizzo, Milazzo recupera il suo rapporto con il mare.

Ci saranno tutti i vertici della Marina Militare, il Capo di Stato Maggiore della Difesa e della Marina, il Ministro della Difesa, il Prefetto e le varie autorità. Nella banchina XX luglio si svolgerà la cerimonia della consegna della bandiera che simboleggia il varo di una nave militare, in questo caso la fregata Luigi Rizzo, costruita un anno fa in Liguria e collaudata in mare, aspetta solo questa cerimonia per procedere alle operazioni militari cui è destinata.

Si inizierà giovedì 4 ottobre con l'accoglienza in Marina, al monumento per Luigi Rizzo, e il venerdì la visita a bordo della nave per i cittadini, ci sarà poi la mostra a Palazzo D'Amico sull'impresa di Premuda, promossa dalla Marina. Sabato ci sarà la scopertura della targa celebrativa per Luigi Rizzo al Palazzo Municipale e l'apertura dello spazio espositivo della bandiera di combattimento e del cofano. Lunedì la cerimonia vera e propria alla banchina XX luglio alle ore 10 con la cerimonia di consegna.