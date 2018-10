La società sportiva Tiger's Den di Barcellona tra le prime 10 più titolate

La Federazione Italiana Taekwondo ha stilato la classifica delle 10 società più titolate nel 2017. La Tiger’s Den Barcellona P.G., diretta dal Maestro Giuseppe Sottile si è piazzata al 7° posto su circa 600 società in tutta Italia e prima in Sicilia.

“Il piazzamento raggiunto è per noi grande motivo di orgoglio, anche e soprattutto per il particolare non trascurabile che la nostra società non figura, se non molto più in basso, nella classifica parallela per numero di tesserati. Con ciò significando che riusciamo ad ottenere grandi risultati con piccoli numeri, ovvero quelli corrispondenti alla nostra realtà di provincia" - Si legge nel comunicato della società -

"Ringraziamo il nostro presidente Carmelo Monforte, sempre presente e attento, e tutto lo staff tecnico composto da allenatori preparati e pazienti: Federico Crisafulli, Federica Sciacca e Caterina Sottile. Una grande parte di merito va poi senz’altro ai nostri giovani che nel frattempo hanno fatto strada, chi nelle Fiamme Oro della Polizia di Stato, come Fabio Sottile, di recente nominato preparatore atletico e osteopada del Team, e Gabriele Crisafulli, chi nei Carabinieri, come Marco Monforte, che non mancano mai di dare il loro contributo e mettere a disposizione la loro esperienza alle giovani leve, ogni volta che ritornato a casa.”

Intanto la Tiger’s Den si prepara ad affrontare l’imminente trasferta in Lettonia, per partecipare con i suoi atleti all'open Internazionale di Riga.