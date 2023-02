"Togliere lo sconto della Tari per chi va alle isole ecologiche non è una buona idea" - Tempostretto

La modifica del regolamento non va nella giusta direzione secondo la V Municipalità e il suo presidente Raffaele Verso

MESSINA – La modifica del regolamento della Tari, proposta dalla Giunta Basile, non va nella giusta direzione secondo la V Municipalità e il suo presidente Raffaele Verso. Così, in vista del lavoro del Consiglio comunale sul tema, con un’approvazione all’unanimità e un parere obbligatorio e non vincolante, la Municipalità comunica all’amministrazione comunale e al Consiglio di non condividere la proposta di porre fine alla riduzione del tributo per chi conferisce alle isole ecologiche. Attualmente, con un limite minimo di 60 kg l’anno di conferimento per un singolo componente familiare, è possibile ottenere la riduzione del 35 per cento. Eliminare questa possibilità, sostiene la V Municipalità, “disincentiverà la buona abitudine di numerosi cittadini a portare alle isole ecologiche rifiuti e materiali di ogni tipo per ottenere lo sconto”.

Non piace nemmeno la proposta che il tributo da versare sia stabilito, in assenza di residenti, dal numero dei componenti del nucleo familiare del detentore dell’immobile che vive altrove.

Ora la responsabilità passa al Consiglio comunale.

