 Tommaso Bonanno torna a vestire la maglia del Messina

Tommaso Bonanno torna a vestire la maglia del Messina

Redazione

Tommaso Bonanno torna a vestire la maglia del Messina

sabato 25 Luglio 2026 - 14:47

Nella stagione 2014-15, in serie C, ventenne, aveva collezionato 19 presenze

Arriva in giallorosso l’attaccante Tommaso Bonanno. Classe 1995, torna a vestire la maglia del Messina undici anni dopo la sua prima esperienza con il club. Nella stagione 2014-15, in serie C, ventenne, aveva collezionato 19 presenze.

Poi tanta serie D e, nell’ultima stagione, 19 reti nel Modica promosso in serie D.

Attaccante tecnico, rapido e dotato di importanti qualità offensive, metterà esperienza, determinazione e capacità realizzativa al servizio del nuovo progetto giallorosso.

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