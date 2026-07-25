Tommaso Bonanno torna a vestire la maglia del Messina

Nella stagione 2014-15, in serie C, ventenne, aveva collezionato 19 presenze
Arriva in giallorosso l’attaccante Tommaso Bonanno. Classe 1995, torna a vestire la maglia del Messina undici anni dopo la sua prima esperienza con il club. Nella stagione 2014-15, in serie C, ventenne, aveva collezionato 19 presenze.
Poi tanta serie D e, nell’ultima stagione, 19 reti nel Modica promosso in serie D.
Attaccante tecnico, rapido e dotato di importanti qualità offensive, metterà esperienza, determinazione e capacità realizzativa al servizio del nuovo progetto giallorosso.