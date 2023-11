Top Spin Messina a Napoli per la quinta di campionato - Tempostretto

Dopo il successo in casa contro la Marcozzi Caglieri la Top Spin Messina sarà impegnata domenica al PalaVesuvio contro il Sant'Espedito

MESSINA – Trasferta campana per la Top Spin Messina nella quinta giornata di Serie A1 di tennistavolo maschile. La compagine allenata dal tecnico Wang Hong Liang sarà opposta domenica 5 novembre al Sant’Espedito Napoli. Match in programma al PalaVesuvio, con inizio alle ore 15, sotto la direzione arbitrale di Giosuè Coppola.

Il numero uno del ranking italiano Matteo Mutti, recentemente protagonista al Wtt Feeder Otocec dove ha raggiunto gli ottavi di finale, Marco Rech Daldosso, Antonino Amato e Tommaso Giovannetti, gli atleti a disposizione per questo incontro, vogliono dar seguito alla bella vittoria casalinga per 4-1 sulla Marcozzi Cagliari, maturata dopo i due pareggi incamerati nelle prime due gare. Attuale terzo posto a quota 4 in classifica, con una partita in meno, dunque, per la Top Spin che sarà attesa successivamente da un altro impegno in trasferta, a Prato, fissato in calendario per domenica 12.

Gli avversari

Il Gg Teamwear-Sant’Espedito Napoli ha sin qui conquistato un punto in tre uscite, frutto del 3-3 interno con Il Circolo Prato 2010. Nel roster allestito dal club per affrontare la quarta stagione consecutiva in massima serie, affidato a coach Guidone, vi sono il portoghese Andrè Filipe Coelho Da Silva, lo spagnolo Joan Masip, l’ungherese Daniel Kosiba, il greco Anastasios Riniotis e il prodotto del vivaio partenopeo Francesco Palmieri.

Programma e classifica Serie A1

Tennistavolo Norbello-Marcozzi 4/11 ore 17

Sant’Espedito Napoli-Top Spin Messina 5/11 ore 15

Paninolab Bagnolese-Il Circolo Prato 5/11 ore 16

Riposa: Apuania Carrara

Classifica: Apuania Carrara 7 punti, Tennistavolo Norbello 5, Top Spin Messina WatchesTogether*, Marcozzi* 4, GG Teamwear Sant’Espedito Napoli*, Il Circolo Prato 2010* 1, Paninolab Bagnolese 0.

* una gara in meno.

