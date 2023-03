Top Spin Messina beffata, Carrara vince la Supercoppa Italiana - Tempostretto

Per la Top Spin Messina è la quinta sconfitta consecutiva in stagione contro l'Apuania Carrara, a Villa Dante i toscani passano di uno "spigolo"

MESSINA – Non si interrompe la maledizione che quest’anno ha visto sempre la Top Spin Messina soccombere all’Apuania Carrara. La Supercoppa Italiana viene vinta dai toscani che passano a Villa Dante per 5-3. Le altre sconfitte della formazione del presidente Quartuccio erano arrivate in finale di Coppa Italia, nel girone di Europe Cup, all’andata e al ritorno in campionato.

La sfida si è giocata si è giocata con la formula Swaythling che prevedeva la disputa di due partite in contemporanea su due tavoli affiancati, vinceva il titolo chi per primo si aggiudicava cinque incontri. La Top Spin Messina Watches Toghether è rimasta nel match sino al quarto turno con la sfida sul 3-3. La sconfitta contemporanea di Matteo Mutti ma soprattutto l’ottava partita che ha consegnato il titolo a Carrara è stata vinta dai toscani al quinto set con Tomislav Pucar. Il croato ha prevalso al sudden death punto decisivo sul 5-5, con Marco Rech Daldosso beffato dopo aver rimontato da due set sotto era riuscito ad allungare 3-1 nel parziale decisivo. Ma Pucar ha trovato le forze per ribaltare a sua volta una partita che sembrava prima vinta e poi persa.

Eroi di giornata per l’Apuania Carrara Andrej Gacina che ha vinto tutte le partite disputate, tre su tre, e Tomislav Pucar due sigilli per lui tra cui quello finale che ha fissato il punteggio sul 5-3. Il tecnico Wang Hong Liang ha adoperato tutti i suoi uomini a disposizione: Joao Monteiro (una vittoria e una sconfitta), Matteo Mutti (due vittorie e una sconfitta), Leonardo Mutti (due sconfitte) che era pronto a disputare la sfida finale contro l’ex compagno Mihai Bobocica e Marco Rech Daldosso, che ha sostituito nel terzo match il portoghese Monteiro.

Top Spin Messina – Apuania Carrara 3-5

Tavolo 1

Leonardo Mutti – Andrej Gacina 1-3 (6-11 6-11 14-12 9-11)

Matteo Mutti – Tomislav Pucar 3-1 (11-9 6-11 12-10 12-10)

Leonardo Mutti – Tomislav Pucar 0-3 (8-11 9-11 7-11)

Marco Rech Daldosso – Tomislav Pucar 2-3 (8-11 5-11 12-10 11-4 5-6)

Tavolo 2

Joao Monteiro – Mihai Bobocica 3-0 (11-7 11-8 14-12)

Joao Monteiro – Andrej Gacina 1-3 (15-17 11-8 8-11 6-11

Matteo Mutti – Mihai Bobocica 3-1 (13-11 11-9 6-11 13-11

Matteo Mutti – Andrej Gacina 0-3 (8-11 9-11 9-11)

Leonardo Mutti e il croato Andrej Gacina si erano affrontati in finale di Coppa Italia e al ritorno in campionato, due sconfitte per il neo campione italiano in singolare senza vincere nemmeno un set. Anche questa volta sembra una sfida a senso unico con il portacolori di Carrara che ha vita facile, scappando avanti nel punteggio, nei primi due set. Reazione Mutti nel terzo che lotta e conquista il parziale ai vantaggi, ma le speranze di rimonta svaniscono nelle fasi finali del quarto set.

Joao Monteiro e Mihai Bobocica si affrontavano con un unico precedente in stagione, in campionato all’andata sconfitta al set decisivo per il portoghese. Decisamente più in forma il portoghese contro il numero uno d’Italia che sembra appannato o semplicemente non riesce a contenere le rotazioni mancine. Letale poi Monteiro negli scambi prolungati come quello che gli permette di conquistare il secondo parziale. Avanti per 2-0 molla un po’ la presa e Bobocica per poco ai vantaggi non la riapre.

Tra Matteo Mutti e Tomislav Pucar il conto è in parità: 3-1 di Mutti a Carrara nell’andata in campionato, 3-1 al ritorno a Messina per Pucar. Sfida equilibrata come le precedenti dopo due set sono ancora in parità, la differenza la fa Matteo Mutti rimontando rispettivamente 4-8 e 6-9 nel terzo e quarto parziale andando a vincere poi ai vantaggi.

Sulla carta partiva sotto Joao Monteiro contro Andrej Gacina, in stagione due sconfitte su due partite, ma all’andata in campionato perse al quinto con match point annullato, mentre al ritorno la sconfitta arrivò per ritiro senza che la partita iniziasse. Sembra comunque dover sempre rimpiangere qualcosa il portoghese che in un primo set infinito non sfrutta cinque set point in sui favore e cede 15-17. Nel secondo buona partenza del portoghese che poi amministrava il vantaggio. Ma nel terzo e quarto si dimostra più regolare Gacina che riporta i suoi in parità battendo Monteiro in una sfida che poteva indirizzare la Supercoppa più verso Messina.

Terzo round con Matteo Mutti numero due del ranking che sfida il numero uno italiano Mihai Bobocica, i due si sono scambiati il posto in stagione, sicuramente hanno influito le due sconfitte contro una sola vittoria per il portacolori della Top Spin tra girone di Europe Cup, terminata al quinto con tre set ai vantaggi, finale di Coppa Italia, vittoria di Matteo, e ritorno in campionato. Primi due parziali ben giocati da Mutti che annulla set point nel primo e passa a condurre 2 set a 0. Nel terzo parziale un momento di rilassamento iniziale permette a Bobocica di entrare in partita conquistando il set. Nel quarto parziale Mutti rimonta da 5-9 e annulla tre set point prima di chiudere il match in favore di Messina ai vantaggi.

Sull’altro campo in contemporanea durava decisamente meno la sfida tra Leonardo Mutti opposto a Tomislav Pucar, un solo precedente favorevole al croato in Coppa Italia. La storia si ripete con il creato che superava agevolmente il suo avversario mancino in tre set senza rischiare praticamente mai nelle fasi conclusive di ogni parziale.

Nel quarto turno col risultato ancora in parità 3-3 cambio per Messina che schiera Marco Rech Daldosso al posto di Monteiro contro Pucar, mentre sul tavolo affianco Matteo Mutti opposto a Gacina. Prima faccia a faccia su entrambi i tavoli in questa stagione. Mutti non riesce mai a contendere set a Gacina che vince facilmente in tre. Mentre Rech Daldosso è autore di una strepitosa rimonta: sotto due set a zero vince il terzo ai vantaggi, nel terzo da 0-3 infila un break di 11 punti a 1 che gli permette di disputare il set decisivo. Qui prende il comando 3-1 e si conquista due match point sul 5-4, ma Pucar trovando una spigolo miracoloso lo appaia cinque pari e chiude al punto successivo.

