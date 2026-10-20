Top Spin Messina riparte in A1 in trasferta a Reggio Emilia

Anticipo in trasferta per i pongisti peloritani nella terza giornata di campionato. Quartuccio: "I nostri avversari possono contare su atleti di livello internazionale"

Tornano le emozioni del massimo campionato di tennistavolo dopo la pausa per gli Europei di Lubiana. Oggi (martedì 20 ottobre), con inizio alle ore 19, a Villa Bagno, si gioca la sfida valevole per la terza giornata d’andata di Serie A1, tra TT Reggio Emilia Grissin Bon e Top Spin Messina Amtivo. Il match verrà trasmesso in diretta streaming sul canale Youtube della FITeT. A seguito dell’accordo tra le due società, la Federazione ha disposto l’inversione di campo (la gara era prevista in calendario a Messina il 23 ottobre) e l’anticipo dell’incontro. Appuntamento nel girone di ritorno, invece, per il confronto in riva allo Stretto.

Il concentramento di Milano, con la disputa delle prime due giornate, ha portato in dote quattro punti alla Top Spin Messina Amtivo, frutto della vittoria per 3-1 a spese del Santa Tecla Nulvi e del ko di misura (3-2) contro Muravera. La squadra guidata in panchina dal capitano Marco Rech Daldosso occupa attualmente il terzo posto in classifica. Nell’organico stagionale il moldavo Vladislav Ursu, fresca medaglia di bronzo nel doppio maschile agli Europei sloveni, i croati Tomislav Pucar, giunto fino agli ottavi nel singolare a Lubiana, e Frane Tomislav Kojić, lo slovacco Lubomir Pistej e poi Niagol Stoyanov, Giacomo Izzo e Daniele Pinto, quest’ultimo ex proprio di Reggio Emilia.

L’analisi della vigilia del presidente Giorgio Quartuccio, in vista della delicata trasferta di Reggio Emilia: “Affrontiamo questo match molto difficile con la speranza di portare dei punti a casa. Reggio Emilia può contare su atleti di livello internazionale, come un po’ tutte le squadre in questa stagione. Ci presentiamo a questa trasferta con una formazione incompleta, ma sicuramente chi andrà in campo darà tutto. Sono fiducioso di ottenere un buon risultato”.

Il TT Reggio Emilia, allenato da Wenyu Liu, è a quota 2, per effetto della vittoria in rimonta sulla Marcozzi Cagliari (3-2) e la sconfitta maturata contro il Città di Siracusa (1-3), oggi capolista. Spiccano gli ex João Monteiro (il portoghese è stato straordinario protagonista per quattro intense stagioni con la Top Spin, dal 2019 al 2023, vincendo uno scudetto, una Coppa Italia e due Supercoppe Italiane) e Jakub Dyias (il polacco fu a Messina nel 2022/23), oltre all’esperto Mihai Bobocica. Il rumeno Alin Spelbus, Paolo Bisi e lo spagnolo Rafael de las Heras completano un roster di qualità notevole. (Messina, 19 ottobre 2026)

Il programma della 3^ giornata di Serie A1:

20/10 ore 19 TT Reggio Emilia-Top Spin Messina Amtivo

21/10 ore 18 Muravera TT-Apuania Carrara

23/10 ore 18 Città di Siracusa-Marcozzi Cagliari

24/10 ore 16 Tennistavolo Sassari-Santa Tecla Nulvi

Classifica: Città di Siracusa 6 punti; Muravera TT 5; Top Spin Messina Amtivo 4; Santa Tecla Nulvi, Apuania Carrara 3; TT Reggio Emilia 2; Marcozzi Cagliari 1; Tennistavolo Sassari 0.