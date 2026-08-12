Torna il Cineclub dei Piccoli: tra gli ospiti anche la “voce” di Vegeta

Il doppiatore Gianluca Iacono presente all'edizione 2026, in programma dal 15 al 18 ottobre e dedicata al cinema delle origini

Dal 15 al 18 ottobre, a Messina l’edizione 2026 del Cineclub dei Piccoli, festival cinematografico – promosso dall’Associazione Arknoah e diretto da Francesco Torre – che quest’anno sarà dedicato a Il cinema delle origini e il pre-cinema: un mondo lontano ma pieno di fascino, da preservare come le nostre memorie personali e familiari.

Anche l’edizione 2026 sarà suddivisa in due momenti: uno rivolto esclusivamente alle scuole in partenariato con diversi istituti scolastici di Sicilia, Emilia Romagna e Piemonte; l’altro dedicato alla cittadinanza di Messina, con proiezioni, laboratori e incontri con professionisti del settore. Tra gli ospiti del Cineclub dei Piccoli 2026 anche Gianluca Iacono, doppiatore di Vegeta, personaggio della serie tv animata Dragon Ball.

Torre: “Il tema attraverso il restauro di classici di animazione”

«Il tema scelto per l’edizione 2026 – spiega il direttore artistico, Francesco Torre – sarà sviluppato attraverso un progetto di restauro e digitalizzazione di classici di animazione in pellicola: un titolo l’anno, da salvare e conservare, ma soprattutto da vedere, in cinema o dentro le aule scolastiche. L’obiettivo è di contribuire alla crescita del pubblico, veicolando processi di alfabetizzazione linguistica e di inclusione sociale, sensibilizzando i bambini e le bambine verso una formazione critica di base e promuovendo percorsi personali di libera creatività e di valorizzazione delle pluralità e delle diversità».

Tra i partner del progetto anche Cineteca dello Stretto, International Federation of Film Societies, Federazione Italiana dei Circoli del Cinema, Coordinamento Festival del Cinema in Sicilia, Associazione Cineforum Orione Aps, Associazione Solletico, The Messineser.

Il bando

Al centro del festival, come sempre, il concorso di cortometraggi. Già aperto il bando per le due categorie in concorso: Kids Club, destinato a studenti e studentesse della scuola primaria, per opere di produzione nazionale, realizzate da autori italiani, con tecniche e tema liberi; Teens Club, destinato a studenti e studentesse della scuola secondaria di primo grado, per opere di produzione nazionale e internazionale, con tecniche e tema liberi.

I cortometraggi devono essere stati realizzati dal 2024 in poi e dovranno avere una durata massima di 20 minuti. Il bando per partecipare è già aperto e scadrà il 15 settembre 2026. A questo link per partecipare.

Le proiezioni si svolgeranno al Cinema Lux e all’interno degli istituti comprensivi che aderiscono al festival e i premi saranno attribuiti dagli studenti (nel corso dell’edizione 2025 i votanti sono stati più di 1.500 distribuiti su 3 regioni italiane).