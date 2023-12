Torna il Messina Music Contest: ecco i 15 artisti emergenti messinesi in gara - Tempostretto

La seconda edizione si terrà il prossimo 15 dicembre. L'obiettivo è ripetere il grande successo dello scorso gennaio

MESSINA – Poco meno di due settimane alla seconda edizione del Messina Music Contest. Dopo il successo dello scorso gennaio, l’evento organizzato dall’incubatore “Crescendo” si allarga e passa da 12 a 15 partecipanti. L’evento vuole dare agli artisti cittadini l’opportunità di mettersi in mostra, portando sul palco la propria voce e il proprio talento musicale, con l’obiettivo di vincere un premio in denaro da investire per la propria carriera.

Ma il Messina Music Contest non è solo questo. Nel corso della serata finale della prima edizione i ragazzi di “Crescendo” lo hanno mostrato alla perfezione. Il festival è un mix di musica e divertimento, in cui si alternano i vari cantanti e sketches comici, coreografie e ballo, ospiti speciali e tante sorprese. L’appuntamento è per il prossimo 15 dicembre al Palacultura. La prima edizione è stata vinta da Arianna Nicita.

L’elenco dei partecipanti

1) Barbara Ceccio

2) Minia (Flaminia Agelao)

3) Lorenzo Bertuccio

4) Mariaceleste (Mondello)

5) 4utoma (Elisabetta Gugliandolo)

6) Giovanni Costantino

7) lostlex (Alessandra Ragonese)

8) Long Island

9) Sofia D’Arrigo

10) Sambo (Santi Lembo)

11) Viamercalli

12) Heka (Maria Conticello)

13) Giulia Tavilla

14) Fabrizio Vinci

15) Federica Martorana