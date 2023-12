Torna il sorriso in casa Letojanni, battuta la Sicily nel derby messinese - Tempostretto

Serie B maschile - Nel decimo turno del campionato nazionale di pallavolo, successo (3-0) della formazione jonica

LETOJANNI – La Volley Letojanni conclude con un successo l’anno solare, aggiudicandosi (3-0) davanti al pubblico amico il derby messinese contro la Sicily Beach Volley School.

Coach Rigano schiera in campo il consueto sestetto con Balsamo in regia, Pugliatti opposto, Buffo e Torre martelli ricettori, Battiato e Arena centrali con Maccarrone libero. Coach Zappalà risponde con Giliberto al palleggio, Amagliani opposto, Sulfaro Simone e Mazza posto 4, Rizzo e Ciaramita al centro con Alaimo libero.

1° set: dopo un inizio equilibrato, Letojanni dilaga

Nel primo parziale, dopo un iniziale equilibrio, favorito anche da alcuni errori di troppo da entrambe le squadre Letojanni grazie a un ace di Battiato e due attacchi di Buffo e Pugliatti guadagna il primo allungo (9-6) costringendo Zappalà al primo discrezionale. Sulfaro e Amagliani provano a tenere a galla i suoi con due attacchi consecutivi, ma Torre in attacco e un muro su Mazza fissano il punteggio sul 15-10; Zappalà ferma di nuovo il gioco. Balsamo al servizio diventa devastante mettendo in difficoltà la ricezione ospite, insieme a due ace che danno il massimo vantaggio sul 21-10. Amagliani e Sulfaro provano ad accorciare il gap ma un attacco errato di Mazza consegna il primo set ai letojannesi.

2° set: stesso copione del primo parziale

Nella seconda frazione di gioco, il copione è lo stesso: Letojanni, preciso in battuta ed efficace in attacco, sfrutta le debolezze degli avversari; due punti di Torre e uno di Pugliatti danno il primo massimo vantaggio (9-4) alla formazione di casa. Rigano inserisce Cianci al posto di Arena, insieme ad Alderuccio e Litrico i quali, con due attacchi consecutivi, fissano il punteggio sul 21-13. Gli jonici proseguono spediti e un errore di Amagliani chiude la contesa con lo stesso punteggio del primo set.

3° set: squadre ai vantaggi, ma Letojanni chiude con Cianci

Nel terzo set, Letojanni avverte un calo di tensione e gli ospiti ne approfittano mettendo a terra qualche pallone pesante con Amagliani e Sulfaro, maturando il primo massimo vantaggio della partita (6-3). I locali registrano meglio la ricezione e il servizio, recuperando gli avversari (10-10). Torre e Sulfaro salgono in cattedra e la partita procede sul filo dell’equilibrio. Ma ancora una volta la battuta dei tirrenici si rivela inefficace e i padroni di casa si portano avanti (17-14). Il sestetto ospite prova a venirne fuori, sfruttando alcune imprecisioni di Torre e compagni e agguantando i locali (20-20). Battiato mette a terra il pallone del 24-23, ma Mazza con astuzia firma il punto che trascina le squadre ai vantaggi. Pugliatti dalla seconda linea con segna il secondo match-point ai suoi ma ancora Mazza con un preciso lungolinea fissa il punteggio sul 25 pari. Ci pensa Cianci, con due attacchi dal centro, a chiudere la contesa con il risultato di 28-26, permettendo alla propria squadra di ottenere tre punti fondamentali dopo le due battute d’arresto consecutive rispettivamente contro Bronte e Reggio Calabria.

Adesso due turni di riposo che, insieme alle festività natalizie, terranno ferma la squadra di Rigano per oltre quaranta giorni. Prossimo impegno, sabato 20 gennaio per l’ultima giornata del girone di andata in casa contro l’Universal Viagrande.

Gianpietro Rigano, tecnico della Volley Letojanni

Il tabellino del match

Volley Letojanni: Buffo 5, Battiato 9, Torre 12, Arena 1, Balsamo 3, Pugliatti 7, Maccarrone (L1), Laurendi 0, Cicala (L2), Cianci 3, Alderuccio 1, Litrico 2, Giardina 1. All: Gianpietro Rigano

Sicily Beach Volley School: Sulfaro G. 0, Alaimo A. (L), Amagliani 10, Sulfaro S. 12, Rizzo 2, Cucca 0, Mazza 7, Ciaramita 6, Bartolomeo 0, Giliberto 1. Ne: Alaimo M. All: Luciano Zappalà

Parziali set: 25-15; 25-15; 28-26

Arbitri: Claudio Spartà (1°) di Catania e Rosa Elisa Privitera (2°) di Siracusa

