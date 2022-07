Torna la musica a Messina e Frassica sarà l'anima della fondazione Messenion - Tempostretto

Dall'8 luglio gli spettacoli dal vivo a Piazza Duomo e l'artista messinese non sarà solo testimonial ma "alla guida della nuova struttura"

MESSINA – S’intitola ” #LiveMe” e il significato è chiaro: torna la musica dal vivo, recuperando gli spettacoli bloccati a dicembre dall’emergenza Covid. Tutti, con ingresso gratuito, alle 21, a Piazza Duomo. Si comincia domani sera con Carmen Consoli e la partecipazione di Marina Rei e, sabato 9 luglio, si prosegue con Nino Frassica e il gruppo messinese “Los Plaggers Band”.

Ma c’è una novità: il sindaco Basile, il vicesindaco Gallo, con delega a Spettacoli ed eventi cittadini, e l’assessore alle Politiche culturali Caruso, nel presentare il cartellone con lo stesso Frassica (nella foto), hanno chiesto all’artista di guidare la fondazione “Messenion” o comunque di avere un ruolo centrale nella realtà in procinto di nascere, quando il Consiglio comunale l’approverà.

“Una realtà che dovrà organizzare spettacoli ed eventi con ritmi e tempi che un Comune non può sostenere”, ha spiegato il vicesindaco. “Frassica sarà non solo testimonial ma anima di un progetto culturale di rinascita e rivitalizzazione che è già stato avviato”, ha evidenziato Federico Basile.

Per l’assessore Caruso “da sempre Frassica si spende per la nostra città a livello nazionale e noi crediamo che Messenion rappresentetà un salto di qualità. L’obiettivo è tornare centrali a livelo nazionale e stiamo lavorando per questo”.

Non si sa ancora in quale forma e ruolo ma l’artista di “Quelli della notte” e “Indietro tutta”, ma anche “Don Matteo” e i programmi con Fabio Fazio e la comicità paradossale su Rai Radio 2, ha espresso la sua disponibilità per “dare una mano e contribuire alla crescita della mia Messina”.

Il programma dei concerti a Piazza Duomo, il 15 luglio Achille Lauro

8 e 9 luglio, dunque, spazio alle canzoni raffinate di Carmen Consoli e al mondo sureale di Frassica, con il suo tour “2000-3000” e con musicisti messinesi, “perché a me piace valorizzare le persone della mia città. Vorrei mettermi al servizio dei talenti di qua e promuoverli”, ha dichiarato il comico e attore nato a Galati.

Il 10 luglio toccherà alla Nuova Compagnia di Canto Popolare; il 14 i Tinturia; il 15 sarà di scena Achille Lauro. Quest’ultimo live è stato definito da Gallo “un momento eccezionale sarà il concerto di Achille Lauro con una grande orchestra, unico a ingresso libero in tutta Italia. Un bell’evento per la città, attrattivo sul piano turistico”.

Il 16 luglio ci saranno il gruppo a cappella “SeiOttavi”, con “Vocalmente”, e il 17 Clementino.

