Gallo: "Dagli spettacoli allo sport, promuovere Messina è la mia missione" - Tempostretto

Achille Lauro, Carmen Consoli, Nino Frassica e Clementino tra i primi eventi a piazza Duomo

MESSINA – “Il mio obiettivo è promuovere nel mondo Messina attraverso la musica, gli spettacoli, lo sport, il turismo religioso. In ogni ambito”. Reduce dal concerto di Vasco, un battesimo di fuoco per il suo assessorato, il neo vicesindaco Francesco Gallo ragiona sui programmi imminenti post emergenza Covid. “I messinesi devono aspettarsi, prima di tutto, la riproposizione del programma che siamo stati costretti a interrompere nel periodo di Natale. Un momento eccezionale sarà il concerto di Achille Lauro con una grande orchestra, unico a ingresso libero in tutta Italia (il prossimo 15 luglio a piazza Duomo, n.d.r.). Un bell’evento per la città, attrattivo sul piano turistico”.

Tante sono le deleghe del vicesindaco, sulle quali ci sarà modo di soffermarsi: Pubblica istruzione e Servizi scolastici; Politiche sportive; Spettacoli e grandi eventi cittadini; rapporti con gli enti Teatrali e musicali; costituzione Fondazione per la promozione paesaggistica e culturale della città; cerimoniale e Ufficio di gabinetto del sindaco. Nel frattempo, in questa calda estate messinese, le prime e più evidenti tappe sono legate ai programmi artistici e musicali.

Da Carmen Consoli a Nino Frassica, aspettando nel 2023 Ferro e Mengoni

Sottolinea Gallo, da pochi giorni nuovamente insediatosi a Palazzo Zanca: “Ci saranno Carmen Consoli (8 luglio), Nino Frassica (9 luglio), Nuova Compagnia di Canto Popolare (10 luglio), Clementino (16 luglio), i Tinturia: un programma per tutti i gusti e le sensibilità artistiche (tutti con ingresso libero a Piazza Duomo, n.d.r.). Il 4 luglio 2023 avremo invece Tiziano Ferro allo stadio San Filippo e il 23 luglio un altro artista da ufficializzare (Marco Mengoni, n.d.r.). Di sicuro, serve una programmazione ad ampio respiro e a lunga scadenza”. Si tratta di eventi che aveva già annunciato, da assessore per la giunta De Luca, lo scorso febbraio.

“Promuoviamo Messina con sport, cinema, teatro e turismo religioso”

Ma quali sono gli obiettivi dell’assessore Gallo? “Intanto mettere insieme – spiega il vicesindaco – eventi differenti. Non solo musica. Lo sport, lo abbiamo visto qualche mese fa con il Giro d’Italia, può attrarre enormemente. Avremo i campionati mondiali di tiro al volo. Apparentemente un evento minore ma che richiama appassionati di un certo livello da tutto il mondo. Ospiteremo, inoltre, finali e grandi partite di basket e pallavolo. Riprende l’attività e noi ci siamo. Cinema, teatro d’autore, turismo religioso… In ogni settore vogliamo promuovere Messina e farla conoscere ovunque”.

Aggiunge Gallo: “Bisogna valorizzare le location che abbiamo e crearne di nuove. Il problema vero è quello: essere attrezzati per offrire un’ospitalità adeguata all’evento che si vuole proporre. Su questo dobbiamo lavorare molto”.

Articoli correlati