Torna l’esposizione canina: oltre 600 cani di tutte le razze a Villa Dante

In palio i titoli di campione italiano e internazionale di bellezza

MESSINA – Torna l’esposizione canina a Messina. Dopo l’appuntamento degli scorsi anni al Palarescifina, sarà Villa Dante il teatro dell’evento in cui saranno assegnati due titoli, quello di campione italiano e quello internazionale di bellezza. La manifestazione è organizzata dal Gruppo cinofilo peloritano presieduto da Carlo Giardina, in collaborazione con quello reggino del presidente Nicola Iannelli, ed è patrocinata dal Comune di Messina. A Villa Dante saranno due giorni di passerella, sabato 26 e domenica 27 ottobre, con 500 cani in apertura e 660 all’appuntamento conclusivo.

Basile e Finocchiaro soddisfatti

Il sindaco Federico Basile e l’assessore Massimo Finocchiaro hanno commentato: “Abbiamo accolto con particolare entusiasmo questa manifestazione cui farà da cornice villa Dante che si conferma ancora una volta la location nella sua veste riqualificata e sempre più fruibile in grado di offrire alla cittadinanza momenti di svago e di aggregazione. Fare conoscere alla città le varie bellezze degli amici a quattro zampe, senza tralasciare il ritorno economico di tanti appassionati che si fermeranno nel nostro territorio in questa due giorni, è motivo di soddisfazione per l’amministrazione comunale oltre che occasione per tutti gli amanti dei cani e per i visitatori che affluiranno di potere apprezzare anche i benefici dell’avere un amico a quattro zampe da sempre visto come motivo di compagnia che ci invoglia a passare più tempo all’aria aperta e a fare più movimento, nonché rispetto alle giovani generazioni l’importanza di crescere con i cani o animali da compagnia in generale, per migliorare la loro autostima, empatia e capacità di relazione, oltre a imparare sin da piccoli la cultura del rispetto”.

Alla cerimonia ufficiale di apertura, in programma alle ore 9 di domenica 27, alla presenza del sindaco Federico Basile e dell’assessore Massimo Finocchiaro, prenderanno parte rappresentanti di altre istituzioni cittadine, per celebrare anche la ricorrenza del 50esimo anniversario dell’esposizione internazionale canina di Messina, delle quali 40 esposizioni organizzate dal presidente Giardina. Il programma della giornata prevede le esibizioni, di cani addestrati alla ricerca presentati dalla protezione civile S-A-S- di Siracusa; quella di obbedienza presentata dal centro cinofilo Zampettando di Villafranca Tirrena; l’esibizione a cura della scuola cani guida, Centro Helen Keller di Messina per l’assistenza ai non vedenti; e quella della ASD Red Team di Barcellona Pozzo di Gotto, gestito dalla responsabile regionale CSEN cinofilia, referente Dog Balance, Rosa Cutugno. Al termine della gara sarà designato il miglior soggetto dell’esposizione.