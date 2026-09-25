Agorà dello Stretto, 150mila euro per 4 mesi di manutenzione

Impegnate le somme fino al 31 dicembre 2026

Via libera al contratto dei servizi aggiuntivi che affida a Messinaservizi Bene Comune la manutenzione ordinaria delle aree verdi, degli arredi e dei giochi all’interno dello spazio del lungomare cittadino, situato nelle zone libere dell’ex Fiera e ribattezzato Agorà dello Stretto.

L’accordo e la copertura finanziaria

L’intervento operativo prende le mosse dall’atto di anticipata occupazione firmato tra il sindaco e il presidente dell’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto, che ha trasferito la gestione dell’area all’amministrazione comunale. Per coprire i costi relativi al periodo che va dal primo settembre alla fine dell’anno, l’esecutivo ha stanziato una somma complessiva pari a centocinquantamila euro, comprensiva di Iva.

La copertura economica è stata garantita in parte attraverso un prelievo dal fondo di riserva per rimpinguare il capitolo di spesa del dipartimento Servizi Ambientali, unito a somme già impegnate in precedenza per le stesse finalità. La società si occuperà dunque della manutenzione straordinaria e ordinaria del verde secondo i criteri stabiliti, trasmettendo successivamente al Comune il rendiconto analitico delle attività svolte. Il provvedimento è subito esecutivo per consentire l’avvio tempestivo degli interventi nella nuova zona restituita alla fruizione cittadina.