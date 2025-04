Torneo delle Regioni, la Sicilia è pronta. Morgana: “Previsti 10mila pernottamenti”

Il torneo in programma dal 12 al 18 aprile in tutte e nove le province siciliane, impegnate le rappresentative regionali U15, U17 e U19 maschili e selezione femminile

LETOJANNI – La Sicilia è pronta a diventare il palcoscenico del calcio giovanile italiano. Il concetto è universale. I numeri della prima edizione promuovono con forza il Torneo delle Regioni. Per il coinvolgimento territoriale, innanzitutto, visto che si giocherà in tutte le nove province. Per la voglia di organizzare e promuovere un evento di qualità sotto il profilo tecnico, sociale, culturale e turistico. Per l’entusiasmo che si riscontra in ogni Comune che ospiterà l’evento.

Giovedì a Letojanni, nella splendida location del Cine Teatro, si è tenuto il Media Day, che ha presentato i gironi di Catania e Messina, rappresentando al contempo una straordinaria occasione di confronto sulla progettualità, sull’impiantistica (la Sicilia vanta oltre 180 impianti in erba sintetica), e sulle enormi potenzialità che questo evento racchiude.

Morgana: “Entusiasmo straordinario”

Sandro Morgana, presidente LND Sicilia: “Abbiamo immaginato un Torneo delle Regioni innovativo, coinvolgendo l’intera Sicilia in un progetto inclusivo che abbraccia Comuni, amministrazioni, sindaci, assessori e società calcistiche. L’entusiasmo riscontrato è straordinario. Questo evento sarà un volano per la promozione del nostro territorio, esaltandone le bellezze e il valore culturale. La Sicilia si sta dotando di un’impiantistica adeguata per accogliere al meglio i tanti ospiti che arriveranno. Con circa 10.000 pernottamenti previsti, l’impatto economico e turistico sarà significativo.

Voglio che questo evento lanci segnali importanti, come il fair play, che deve essere il motore del nostro movimento. Un messaggio forte che va oltre la conquista del risultato sportivo. Dobbiamo distinguerci.”

Mario Tamà, vicepresidente vicario LND Sicilia: “Stiamo lavorando per realizzare un Torneo delle Regioni indimenticabile, che resti nei cuori di tutti i partecipanti. La Sicilia, con la sua storia e le sue bellezze, saprà offrire un’accoglienza unica e un’esperienza memorabile.”

Lino Gurrisi, delegato LND Catania: “Il Torneo delle Regioni rappresenta un’occasione unica per i giovani calciatori e per il territorio. L’importante collaborazione tra le amministrazioni locali e la LND Sicilia conferma il valore sociale, turistico ed economico della manifestazione.”

Leonardo Lacava, delegato LND Messina: “Ospitare la fase finale del Torneo delle Regioni è per noi motivo di grande orgoglio. Questa competizione ha accelerato il processo di adeguamento delle infrastrutture sportive locali, lasciando un’eredità duratura.”

Il media day con giornalisti e istituzioni

La presenza della stampa sportiva è stata significativa. Gaetano Rizzo, insieme al tesoriere Antonio Foti, ha consegnato una targa di riconoscimento al presidente Sandro Morgana, ribadendo la vicinanza dell’associazione e il plauso per lo straordinario evento approdato per la prima volta in Sicilia.

All’evento hanno partecipato numerose autorità locali, tra cui:

Alessandro Costa, sindaco di Letojanni, che ha fatto gli onori di casa sottolineando come “l’adeguamento dell’impiantistica sportiva locale sia un grande segnale di crescita”;

Mario Quattrocchi, assessore allo Sport di Taormina, che ha illustrato le tappe che hanno portato alla riqualificazione del Bacigalupo, la cui inaugurazione è prevista ad aprile;

Ernesto Sigillo, assessore allo Sport di Santa Teresa di Riva, che ha ricordato le potenzialità del comune santateresino sul piano dell’accoglienza turistica e sportiva;

Davide Spartà, vicesindaco di Linguaglossa, che ha parlato delle potenzialità del campo di calcio per il territorio;

Salvo Faro, sindaco di Viagrande, che ha ripercorso l’importante mole di investimenti profusi nello sport;

Rosario Di Maria, assessore allo Sport di Santa Venerina, che ha evidenziato come il campo di calcio sia diventato un gioiello dell’impiantistica del territorio.

Il programma del torneo delle Regioni

Dal 12 al 18 aprile, i migliori talenti del calcio giovanile italiano si sfideranno nelle categorie Under 15, Under 17, Under 19 e nel calcio a 11 femminile. Le partite si disputeranno in diversi comuni siciliani, con il coinvolgimento dei campi ristrutturati di Santa Venerina, Viagrande, Linguaglossa, Santa Teresa di Riva, Letojanni, Nizza di Sicilia e del Marullo Bisconte di Messina.

Linguaglossa, Letojanni e Nizza di Sicilia entreranno in gioco dal 16 aprile in poi. La prestigiosa Perla dello Jonio ospiterà tre finali (Under 15, 17 e 19), mentre Santa Teresa di Riva sarà teatro della finale femminile. Il 15 aprile si terrà il sorteggio dei quarti di finale, ai quali approderanno le prime di ogni girone e le tre migliori terze.

