Torre Faro. Granita e bagni chimici - Tempostretto

Ancora una segnalazione WhatsApp che evidenzia l'assurdità di collocare bagni chimici in un luogo incantevole. Questa non è la politica giusta per il turismo.

Domenica scorsa una segnalazione WhatsApp al 366.8726275 criticava l’assurda decisione di collocare i bagni chimici in un luogo incantevole come l’area di accesso a Capo Peloro, deturpata anche dalla spazzatura lasciata dagli incivili.

La foto inviata adesso da una lettrice rende ancora più evidente il contrasto tra la magia di un luogo da godersi con tutti i piaceri dell’anima e del corpo e l’orrenda visione di servizi igienici, utili senza dubbio, ma da collocare altrove.