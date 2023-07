Torre Faro, nuovo parcheggio Atm in via Circuito. 90 posti auto e sarà pronto per l'evento Rds VIDEO - Tempostretto

21 e 22 luglio l'evento più atteso dell'estate a Capo Peloro. L'assessore Finocchiaro: "Chiediamo pazienza ai residenti"

Di Silvia De Domenico

MESSINA – Si avvicinano le serate dell’Rds Summer Festival. Il 21 e 22 luglio l’arena di Capo Peloro ospiterà l’evento più atteso dell’estate. I cantanti si esibiranno sul palco realizzato all’interno dell’ex area Seaflight, ai piedi del Pilone, e sono previsti 5.000 spettatori ogni sera.

Tariffe Ztl: 1€ l’ora, 3€ mezza giornata e 5€ l’intera

Proprio per l’occasione è stato realizzato un nuovo parcheggio in via Circuito a Torre Faro. I lavori sono stati fatti in tempi strettissimi, per consentire ad Atm di recuperare 90 posti auto che si sommano a quelli del parcheggio Torri Morandi di via Pozzo Giudeo. Le tariffe della nuova area, che sorge di fronte alla struttura alberghiera Capo Peloro, sono le stesse delle zone Ztl (1€ l’ora, 3€ la mattina dalle 8.00 alle 16.00 o il pomeriggio dalle 16.00 alle 24.00, 5€ l’intera giornata dalle 8.00 alle 24.00).

Finocchiaro: “Chiediamo pazienza e comprensione ai residenti”

L’assessore ai Grandi eventi del Comune di Messina, Massimo Finocchiaro, chiede pazienza e comprensione agli abitanti del borgo marinaro che nel prossimo weekend saranno investiti da un’ondata di visitatori straordinaria. “E’ un evento che capita una volta in tutta la stagione, non è l’ordinarietà“, ha detto.