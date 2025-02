Torre Faro, partiti i lavori per parcheggi e area verde

Le disposizioni fino al 21 marzo da via Pozzo Giudeo all'area esterna delle Torri Morandi. In una seconda fase la costruzione della nuova strada

MESSINA – Verso una nuova strada e una nuova viabilità a Torre Faro. Dopo i lavori consegnati lo scorso novembre, si comincia con una parte delle operazioni. Si parte dedicandosi alla sistemazione dell’area parcheggi. Dal 17 febbraio al 21 marzo, dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 17, saranno vietate sosta e fermata in via Pozzo Giudeo dal lago piccolo fino al parcheggio Torri Morandi per consentire i lavori di rifunzionalizzazione dell’area esterna davanti alle Torri Morandi, realizzando parcheggi e aree a verde. Solo durante il passaggio dei mezzi d’opera saranno vietate non solo sosta e fermata ma anche il transito. Per i residenti è prevista un’area di sosta al parcheggio Torri Morandi. Si tratta solo di una parte dei lavori: quelli relativi allo stralcio III, per la costruzione di una nuova strada, sarano avviati in un secondo momento.

La nuova strada

L’obiettivo finale è di consentire il transito veicolare nel tratto interessato dai lavori, non oltre le Torri Morandi, in modo da realizzare a Torre Faro una vera e propria zona a traffico limitato. Sarà possibile grazie alla costruzione di una nuova strada (appunto lo stralcio III) tra via Pozzo Giudeo e via Torre Bianca / via Senatore Arena, realizzando l’accesso nord al parcheggio Torri Morandi, con una nuova viabilità, nuovi parcheggi e spazi attrezzati a verde e parco urbano. Il tutto in un’area dove storicamente la carenza di ville comunali e di verde pubblico ha limitato e compromesso notevolmente la qualità ambientale del sito.

