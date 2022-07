Torre Faro. Stalli occupati, motorini a ridosso della spiaggia - Tempostretto

L'abitudine di occupare con le auto gli stalli riservati a moto e scooter si allarga alle nostre zone di mare, rischiando di fornire un alibi agli sooteristi che parcheggiano dove capita.

Abbiamo unito due diverse segnalazioni WhatsApp al 366.8726275 che, inconsapevolmente, si incrociano dando una spiegazione, seppur parziale e non giustificativa, ad una situazione poco gradevole. Una delle immagini inviate mette in luce, infatti, l’abitudine non certo accettabile dei proprietari dei mezzi a due ruote di occupare la porzione di litorale che conduce alla spiaggia del Pilone. Così si esprime il segnalatore: “Quando i vigili finiranno con la pista ciclabile, potreste dire di venire al Pilone? Grazie”.

MESSINA – Scooter nei pressi della spiaggia del Pilone

L’altra foto, senza appunto saperlo, individua una possibile causa di questo comportamento comunque inaccettabile, soffermandosi sulle auto che, sempre nei pressi del Pilone, vengono lasciate negli stalli gratuiti riservati a moto e scooter. Questo modo di fare è intollerabile e meriterebbe adeguati interventi sanzionatori. Anche per non dare alibi a chi, come gli scooteristi, si lascia andare ad altre forme di sosta selvaggia.

