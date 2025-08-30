Torregrotta. Commerciante 81enne resiste ad un tentativo di rapina

La titolare è riuscita a mettere in fuga una donna, poi fermata dalle forze dell'ordine. La solidarietà dell'Associazione artigiani, commercianti, imprenditori - Claai

TORREGROTTA – Nei giorni scorsi un commerciante 81enne è riuscita a sventare un tentativo di rapina nella propria bottega di generi alimentari, riuscendo a mettere in fuga la ladra. A darne notizia è l’Associazione artigiani, commercianti, imprenditori – C.l.a.a.i., che attraverso il suo presidente Fausto Ridolfo ha espresso solidarietà alla vittima, titolare di un negozio di generi alimentari a Torregrotta. Il 24 agosto, intorno alle 10, l’81enne si trovata a dover affrontare una donna, che dopo aver chiuso la porta della bottega, l’ha trascinata con forza all’interno della propria abitazione intimandogli la consegna dei soldi presenti in casa. Alla risposta negativa, ha provato ad utilizzare delle sostanze narcotizzanti per sedare la commerciante, che però non si è lasciata intimidire ed ha affrontato la rapinatrice. Decisivo si è poi rivelato l’intervento di un cliente della bottega che, insospettito della porta chiusa, ha iniziato insistentemente a suonare il campanello, facendo fuggire la rapinatrice. Le forze dell’ordine hanno poi individuato e fermato l’autore della tentata rapina.

“Questo drammatico episodio – sottolinea Ridolfo – rafforza la nostra convinzione sulla necessità di garantire a chi per il proprio lavoro è più esposto ai fenomeni criminali un contesto di sicurezza e legalità nel quale operare, elementi senza i quali vengono a mancare i presupposti per continuare una qualsiasi attività di impresa. A questo tema dedicheremo delle iniziative entro fine anno. Un plauso alle forze dell’ordine per la tempestività e l’efficacia dell’intervento che ha consentito di individuare l’autore della tentata violenza. Ci auguriamo che la giustizia faccia il suo corso con altrettanta celerità e con la massima severità rispetto ad un fatto così atroce”.